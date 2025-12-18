Pronósticos Bologna vs Inter: el Nerazzurri va por la final de la Supercopa de Italia

RedGol te otorga los mejores pronósticos deportivos para apostar en Bologna vs Inter, por la segunda semifinal de la Supercopa de Italia.

Este viernes 19 de diciembre, Bologna e Inter de Milán se medirán en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia. El Rossoblù viene de caer ante Juventus y marcha sexto en la liga italiana, a siete puntos del líder, el cuadro nerazzurri. Los de Christian Chivu superaron a Genoa en su partido más reciente y le arrebataron la cima a su eterno rival, el AC Milan.

En la previa del encuentro, el primero entre ambos en esta temporada, nuestro especialista te entrega los pronósticos destacados para que consideres a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Bologna vs Inter

Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez 2.20 Tarjetas de Inter: Menos de 2.5 + Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 1.90

Muchos goles en la semifinal de la Supercopa

En cinco de los últimos siete encuentros de Bologna, así como en nueve de los anteriores 13 compromisos de Inter de Milan, se contabilizaron al menos tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

El goleador de Inter: Lautaro Martínez

Lautaro Martínez lleva tres partidos consecutivos anotando en la Serie A: viene de un gol y una asistencia ante Genoa. Anteriormente, le había marcado a Como y firmó un doblete frente a Pisa.

El delantero argentino suma ocho tantos y tres asistencias en 15 partidos de liga, además de cuatro anotaciones en cinco apariciones en la Champions League.

Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez – 2.20 en bet365

Las estadísticas de Inter jugando fuera de su casa

En ocho de sus 10 partidos fuera de casa en esta temporada —cinco de Serie A y tres de Champions League— el conjunto nerazzurri registró menos de tres tarjetas amarillas y ejecutó al menos cuatro saques de esquina.

Tarjetas de Inter: Menos de 2.5 + Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Bologna vs Inter

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Bologna vs Inter: últimos partidos