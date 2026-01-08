Recientemente, Enzo Roco, seleccionado nacional, reveló que no sigue en el Faith Karagümrük de Turquía, club al que llegó en 2025 y en el cual no pudo disputar gran parte del campeonato debido a una lesión. Ante esto, muchos se preguntan cuál será el próximo destino del chileno, donde apareció un inesperado candidato.

Universidad Católica, su club formador, aparece como la primera carta en caso de cerrarse su regreso a Chile. Sin embargo, nada es concreto, y el gerente técnico de Cruzado, José María Buljubasich habló de la posibilidad.

“Enzo se formó acá, tiene larga trayectoria, ya veníamos conversando en un listado de otros jugadores con los que veníamos avanzando en negociaciones y Enzo entrará en esa posibilidad”, explicó en una conferencia.

¿Enzo Roco a Colo Colo?

Según revela el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado en el programa ‘De Puntete’. el jugador estaría en el radar de los albos. “Enzo Roco también fue mencionado durante esta jornada en el Estadio Monumental, en rigor en Pirque donde se realizó el directorio”, señaló, según recoge Bolavip.

Añadiendo que el defensa chileno llega libre desde Turquía, donde solo pudo disputar 7 partidos.

Defensa chileno de 33 años, que viene de jugar en Turquía donde jugó 7 partidos y está libre, “Está en la lista de jugadores que podría llegar a Colo Colo y ser un refuerzo en la zona defensiva”.

La carrera de Enzo Roco

El jugador comenzó su carrera en U Católica en 2011, para luego pasar por clubes como Elche, O’Higgins, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Al Tai, Al-Riyadh y Fatih Karagumruk.