Una despedida al más puro estilo de teleserie turca. Enzo Roco lleva años en Turquía, país al que llegó para defender los colores del Besiktas. Actualmente, milita en el Fatih Karagümrük, con nombre de telenovela y empieza a decir adiós.

Justamente cuando su equipo atraviesa una fuerte crisis en la Superliga Turca, Enzo Roco debe dejar el club. No sin agradecer antes, por supuesto, pero dejando atrás los colores que defendió durante más de cinco años.

Su llegada se hizo en la temporada 2020/2021, cuando dejó el Besiktas y fichó por el club con nombre de teleserie turca, entonces recién ascendido. En esa temporada consiguió el octavo puesto del campeonato, pero poco a poco se fueron apagando las intenciones de hacer historia en el club, que terminó descendiendo en la temporada 2023/2024. Pese a lograr subir al año siguiente, ahora están últimos.

Un chileno que se va… ¿Y vuelve a Chile?

Ya han sido casi doce años de experiencia europea. Enzo Roco dejó Universidad Católica para irse al Elche, en 2014 y, pese a un intervalo en el que jugó en el Cruz Azul de México (2016-2018), se supo mantener en el Viejo Continente.

Ahora, se despidió con nostalgia. “Debo decirle adiós al club al que le tengo gran estima, donde fui feliz en diferentes etapas de mi carrera. Agradezco a los que hicieron de mi tiempo aquí una experiencia positiva y me hicieron crecer como jugador y como persona”, escribió Enzo Roco en su cuenta de Instagram, despidiéndose del Fatih Karagümrük.

Enzo Roco en Elche | Photosport

Habrá que ver cuál será el destino de Enzo Roco, que podría estar volviendo al fútbol nacional. Algunos hinchas de Universidad Católica, de hecho, se ilusionaron con su publicación de despedida y pidieron que llegue a San Carlos. ¿Será?

¿Cuáles han sido los clubes de Enzo Roco tras su salida de Chile?

Enzo Roco jugó en Elche, primero, para la temporada siguiente dar el salto al Espanyol de Barcelona. Luego, tuvo un intervalo en el fútbol mexicano, para volver definitivamente al Viejo Continente, más específicamente a Estambul. Allí defendió los colores del Besiktas (2018-2020) y, finalmente, del Fatih Karagümrük. Tuvo, eso sí, un retorno a Elche entre 2021 y 2023 ¿Sigue la experiencia europea?