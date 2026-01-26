Enzo Roco selló su regreso a Chile y tras una larga carrera en el extranjero, el jugador se convirtió en el nuevo fichaje de Palestino. Ante esto, muchos se preguntan por qué el defensa de 33 años no concretó su regreso a su club formador, Universidad de Católica.

Este lunes, el club anunció su llegada como nuevo refuerzo, a pesar de que sonó como opción en clubes como Colo Colo y la UC. “El defensa central llega con una gran trayectoria internacional, destacando su paso por la Primera División de España y Turquía. Además, en su proceso con la selección se consagró campeón de la Copa América Centenario 2016″, señala el club en su presentación.

Mientras que Roco señaló: “Hay un gran nivel, y quiero aportar mi granito de arena para seguir en esa misma senada y, ¿por qué no?, soñar con el título”.

¿Por qué Enzo Roco no llegó a la UC?

Según revela Punto Cruzado, el defensa estuvo cerca de la UC al ser ofrecido al club tras rescindir su contrato con el Fatih Karagumruk de la Liga Turca. Sin embargo, señalan que a pesar de que la dirigencia no “veía con malos ojos su retorno, fue Daniel Garnero quien le cerró las puertas”.

Los refuerzos de la UC

El equipo que dirige Daniel Garnero comenzó a reforzarse para lo que será una intensa temporada en donde enfrentarán la Copa Libertadores.

Ante esto, el cuadro anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo (Ñublense), Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Justo Giani (Aldosivi), Jimmy Martínez (Huachipato) y Juan Ignacio Díaz (O’Higgins).

