Colo Colo celebra: Vélez firma fichaje y deja a Diego Valdés con un pie en el Monumental

El cuadro argentino contrató a un volante ofensivo, lo que hace suponer que no pondrá trabas para dejar partir al chileno.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca sus útimos fichajes.
El mercado de fichajes de Colo Colo ha sido austero hasta ahora, ya que al no tener competencia internacional, en Blanco y Negro no habían recursos para hacer grandes contrataciones.

Las nuevas caras del Cacique son Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, quienes arribaron al estadio Monumental tras escasa inversión de la concesionaria.

ByN está guardando su presupuesto para las últimas incorporaciones, donde se puede cumplir el mayor deseo del entrenador Fernando Ortiz: el arribo de Diego Valdés a Colo Colo.

Inesperado: el ex Universidad Católica que busca Colo Colo como su fichaje sorpresa

Vélez contrata a volante creativo y Diego Valdés puede pasar a Colo Colo

Colo Colo ha intensificado las conversaciones para quedarse con el pase de Valdés, quien puede cumplir su sueño de niñez y vestir la camiseta alba, gracias a un préstamo con opción de compra.

En primera instancia se dijo que Vélez Sarsfield, club dueño de su carta, no se quería desprender del volante ofensivo chileno, sin embargo, en las últimas horas se confirmó que El Fortín llegó a un acuerdo con un jugador que juega en el mismo puesto que el ex América de México.

Diego Valdés puede dejar Vélez.

“El TAS falló en favor de los futbolistas argentinos que representaron a Malasia y, en ese sentido, tanto Rodrigo Holgado, como Facundo Garcés e Imanol Machuca volverán a jugar al fútbol. Éste último de hecho, tiene todo acordado para emprender su regreso a Argentina para integrar, otra vez, las filas de Vélez“, dio a conocer TyC Sports en su versión digital.

“La operación se cerró en un préstamo por un año por parte de Fortaleza, equipo que tiene la ficha del ex-Unión, con una opción de compra obligatoria en el caso de que se cumplan ciertos objetivos que de momento no trascendieron”, agregó.

De esta forma, Diego Valdés tiene vía libre para dejar a Vélez y firmar como el quinto fichaje de Colo Colo para la temporada 2026.

