El libro de pases del fútbol chileno todavía está abierto y en Blanco y Negro quieren aprovechar eso, para traer los últimos fichajes que necesita Colo Colo de cara a la temporada 2026.

Uno de los puestos que pidió reforzar el entrenador Fernando Ortiz es el de arquero, debido a que quiere que un meta experimentado le pelee el puesto a Fernando de Paul.

Para la meta colocolina han sonado Sebastián Pérez, Ignacio González, Sergio Romero, Esteban Andrada, entre otros, pero ninguna de esas opciones se ha concretado. Ahora hay un nuevo candidato.

Miguel Manotas Vargas aparece como opción en Colo Colo

En las últimas horas aparece un gran tapado con opciones para llegar a Colo Colo como su nuevo arquero, y así por fin darle en el gusto al Tano Ortiz, con el debut ante Deportes Limache muy cerca.

El periodista de DSports Rodrigo López contó que el Cacique tiene en la mira al golero chileno-peruano Miguel Vargas. Manotas, como se le apoda, tiene contrato con Universitario de Deportes.

“Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en Universitario. De momento es el apuntado número uno de los albos para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año”, contó el reportero.

Colo Colo quiere a Manotas Vargas.

Manotas fue formado en Universidad Católica y tuvo pasos por las selecciones chilenas juveniles. Además, vistió los colores de Deportes Santa Cruz, Cobresal, Unión La Calera, Cienciano y Deportivo Garcilaso.

Miguel Vargas es suplente en la U crema, ya que en el pasado Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú apenas jugó tres partidos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.