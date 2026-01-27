El debut oficial de Colo Colo en la temporada 2026 está a la vuelta de la esquina, porque este sábado se mide ante Deportes Limache por la primera fecha de la Liga de Primera.

Los albos saldrán a la cancha y aún no tienen cerrado su plantel, debido a que Blanco y Negro sigue en el mercado buscando los últimos fichajes para la campaña que se avecina.

Los dirigentes de Colo Colo decidieron subir el listón y buscar refuerzos de mayor categoría tras la partida de Lucas Cepeda a Elche, y escucharon al entrenador Fernando Ortiz, puesto que están cerca de traer a su máximo deseo.

En Argentina afirman que Diego Valdés se acerca a Colo Colo

El gran deseo del Tano Ortiz es contar con el volante creativo Diego Valdés, cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield y a quien hizo brillar en su paso por América de México.

En Argentina afirman que hay una oferta formal de Colo Colo por el ex seleccionado nacional, es más, en el programa Pasión Fortinera afirman que la dirigencia del club de Liniers no pondrá trabas para que se realice la operación.

“Los dirigentes no van a poner ninguna ramita para estorbar la negociación, porque lo trajeron para competir en la Copa Libertadores de América y Vélez no tiene competencia internacional. No estarían en desacuerdo para desprenderse el jugador”, explicaron el espacio partidario.

“El técnico (Guillermo Barros Schelotto) tampoco se va a volver loco por retenerlo. La oferta es un préstamo por un año por una opción de compra de 1 millón 400 mil dólares“, agregaron.

Si la negociación avanza, este miércoles se puede definir la llegada de Diego Valdés a Colo Colo, en la reunión mensual de directorio de Blanco y Negro.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.