En España comparan a Lucas Cepeda con este jugador argentino

La prensa española reacciona a la llegada de Lucas Cepeda a Elche y todo el ruido que ha generado. Así, lo comparan con un argentino.

Por Javiera García L.

Esto dicen de Lucas Cepeda en su llegada al Elche
© ElcheEsto dicen de Lucas Cepeda en su llegada al Elche

Lucas Cepeda inició su aventura en Elche. El delantero que dejó Colo Colo ya se sumó a los entrenamientos del elenco español y espera sumar algunos minutos este mismo fin de semana contra Barcelona.

En España, el atacante tuvo un recibimiento estelar tanto del club como de los hinchas. Y es que las redes sociales de Elche se llenaron de fotografías e información de Lucas Cepeda, y de comentarios de quienes se ilusionan con el debut del delantero de la selección chilena.

Por eso mismo, la prensa también reacciona. En el caso del sitio Alicante Plaza, compararon a Cepeda con el argentino Nicolás Fernández Mercau, quien saltó del Elche a la MLS en 2025.

Ambos futbolistas son zurdos que destacan partiendo de la banda derecha (un rasgo muy valorado por la entidad franjiverde a la hora de estudiar su fichaje), es decir, jugando a pierna cambiada”, valoraron.

Tweet placeholder

Así describen a Lucas Cepeda en España

Los dos tienen en el fútbol asociativo su contexto ideal y no viven solo del desborde, contribuyendo a darle pausa también al juego de sus equipo, pero en diferentes grados: así, Nico es más interior que combina que Cepeda, quien destaca más en el uno contra uno e incluso a la hora de definir”, suman.

Realmente, habrá que esperar y ver cómo Eder Sarabia ocupa al exdelantero de Colo Colo, quien podría sumar sus primeros minutos este sábado 31 de enero contra Barcelona. De lo contrario, Lucas Cepeda tendría que esperar a la siguiente fecha contra la Real Sociedad el sábado 7 de febrero.

