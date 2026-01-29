Lucas Cepeda se ha hecho notar en sus primeros días con el Elche. El extremo dejó Colo Colo para dar el salto a Europa y, con tan sólo un par de entrenamientos encima, ya tiene loco a su técnico.

Eder Sarabia habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió a lo que ha sido el arribo del chileno. Ahí no sólo avisó que podría debutar este mismo fin de semana, sino que también lo llenó de elogios por lo que ha mostrado.

Los enormes elogios del DT del Elche a Lucas Cepeda

Eder Sarabia, técnico del Elche, dejó en claro que Lucas Cepeda lo tiene babeando. “Seguramente mejor de lo que nos podíamos esperar. Es verdad que venía a un ritmo diferente, con más pretemporada y un primer partido, también nos ha dicho que en las últimas semanas estaba haciendo sesiones triple, de 80 kilómetros a la semana. Está trabajando mucho“, dijo este jueves en conferencia de prensa.

En esa misma línea, destacó que el chileno “ha estado en las tardes trabajando y haciendo más cosas, está muy bien en lo físico, la adaptación. Y muy bien en la frescura, en lo que podemos pedirle para este primer partido, del acierto. Creo que ha llegado muy muy bien“.

Lucas Cepeda ha dejado muy buenas sensaciones en Elche. Foto: Elche.

Si bien jugó al misterio con un debut ante Barcelona, el DT de Elche insistió en sus elogios a Lucas Cepeda. “Si es por las ganas que tiene, por su entorno y todo, quieren que sea titular. Vamos a ver, acaba de llegar, pero está tremendamente preparado. Mental, futbolística y físicamente. En un 4-3-3 nos puede jugar en los dos extremos, dependiendo de lo que necesitemos, cerca del delantero. En un 3-5-2 puede ser un falso delantero, lo veo por dentro, a veces asimétricos como somos por un carril con más retorno, a pierna cambiada“.

Publicidad

Publicidad

Eder Sarabia confesó que seguía desde hace rato al chileno. “En verano le vi varios partidos con Colo Colo, con la selección y nos gustaba mucho. En ese momento no teníamos la necesidad o las negociaciones eran más complicadas, ahora se puso más de cara todo“.

Eso no fue todo, ya que se mostró más que feliz de que finalmente haya llegado al club. “Estamos encantados, creo que hemos hecho una gran contratación. Es un futbolista que, a mayor exigencia, nos dará mucho más“.

ver también DT de Elche cuenta todo lo que le dijo Arturo Vidal sobre Lucas Cepeda: “Estoy encantado”

El DT también anticipó lo que será el vínculo que tendrá el Elche con nuestro país gracias a la llegada de Lucas Cepeda. “No hay nada que mueva la pasión del fútbol, esos sentimientos. Hay no sé cuántos millones que nos van a seguir, esto es parte del crecimiento del club, que llegó a Primera División y ahora en un país como Chile ese conocimiento será mayor“.

Publicidad

Publicidad

“Es un jugador que tiene golpeo entrando de afuera para regatear y finalizar, cuando utiliza una superficie de seguridad la utiliza. Cuando tiene que ser violento tiene esa pegada, que se asocie bien con el lateral, que puede sacar un buen centro o pase. Nos ha demostrado que entiende el juego en cuando ser más vertical o cuidarla más. En el otro perfil es más desborde para el centro, llegar desde el lado opuesto cuando vaya por derecha. Todo eso en lo ofensivo, más ese entendimiento de juego que sentimos que traer y con nosotros va a desarrollar más“, complementó.

Finalmente y en esa misma línea, Eder Sarabia le dejó tarea extra a Lucas Cepeda para ser titular en Elche. “Esa capacidad de ponerse el overol para cuando no tenemos la pelota, recuperar lo antes posible, replegar, presionar. Es fuerte, con capacidad de arrancar y que no le desborden (…) Es una gran contratación, en diferentes momentos del partido nos puede dar muchas cosas“.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Lucas Cepeda en Elche?

Lucas Cepeda está dando la pelea para debutar de inmediato en el Elche. El chileno puede estrenarse con los Franjiverdes este sábado 31 de enero cuando, desde las 17:00 horas, reciban al Barcelona.

Publicidad

Publicidad