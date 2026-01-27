La aventura europea de Lucas Cepeda ha comenzado oficialmente. El extremo deja atrás lo que fue su paso por Colo Colo y se enfoca en este nuevo paso en su carrera con la camiseta del Elche.

El extremo llegó a la provincia de Alicante este lunes y tuvo su primer encuentro tanto con el plantel como con su técnico, Eder Sarabia. No obstante, no fue hasta este martes que se vistió de corto para sumarse a los entrenamientos de los Franjiverdes.

Si bien se esperaba que el club lo mostrara como nueva incorporación, el ex Santiago Wanderers parece haber llegado con todo. Esto, ya que su nuevo equipo lo destacó hasta por si acaso y ya se ilusionan con lo que pueda hacer.

Lucas Cepeda revoluciona al Elche previo al choque con Barcelona

Después de haber firmado cortado, Lucas Cepeda tuvo su primer entrenamiento este martes con el Elche. El extremo se sumó a las prácticas del Franjiverde y se prepara para el debut a lo grande que tendrá el fin de semana enfrentando al Barcelona.

Lucas Cepeda tuvo un intenso primer entrenamiento con su nuevo club. Foto: Elche.

En la jornada, el chileno no tuvo adaptación y trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Eder Sarabia. Ahí fue mostrando parte de sus cualidades, como la velocidad, entrega y remate. Esto último hizo delirar al club, tal como lo mostraron en redes sociales.

Además de la gran cantidad de fotos y videos que le dedicaron, en el Elche destacaron la pegada que tiene Lucas Cepeda. “Esa zurda“, señalaron en uno de los registros compartidos en sus cuentas oficiales durante esta tarde.

El extremo fue el principal protagonista del cuadro franjiverde en esta jornada. De hecho, lideró la consigna que tomaron de cara al choque con el Barcelona este fin de semana: “Próximo objetivo: vencer al líder“.

Quedará esperar para ver si es que Eder Sarabia le permite al chileno sumar sus primeros minutos en La Liga de España. Con un par de días de prácticas allá, pero terminando recién una intensa pretemporada con el Cacique, está en perfectas condiciones para mostrarse.

Lucas Cepeda disfruta de su llegada a Europa de la mano de uno Elche que le hace cariño de entrada. El extremo está llamado a brillar para así transformarse en un pilar de nuestro fútbol.

¿Cuándo y a qué hora juega el Elche de Lucas Cepeda?

Lucas Cepeda entrena con el Elche y pelea por una camiseta para lo que será su debut en Europa. El estreno del ex Colo Colo puede ocurrir este sábado 31 de enero cuando a partir de las 17:00 horas reciban al Barcelona, líder de La Liga de España.

