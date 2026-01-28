Sin lugar a dudas es la mejor liga del balompié sudamericano y está a la par de las mejores de Europa. Hablamos del fútbol brasileño, que este miércoles dará inicio a su temporada 2026, la cual tendrá la presencia de cuatro futbolistas chilenos.

Una cifra que podría aumentar si es que se confirma el próximo paso del defensor Benjamín Kuscevic, quien todavía pertenece a un Fortaleza que descendió a la Serie B, y que está en carpeta del Santos para reforzar su última línea.

Un defensor central, un mediocampista y dos delanteros componen la “legión chilena” que competirá este 2026 en la Serie A del fútbol brasileño, donde uno de ellos defenderá el título que conquistó en 2025 con el Flamengo, que asoma como candidato.

ver también Junto a Messi: Erick Pulgar cierra el año como crack en el equipo ideal de América

Los cuatro chilenos que jugarán en el Fútbol Brasileño

El principal crédito nacional en la principal liga del balompié sudamericano es Erick Pulgar, el mejor mediocampista del continente, que si bien esta campaña tendrá una mayor competencia, tras el millonario fichaje de Lucas Paquetá, asoma para ser titular en el “Mengão”.

Al antofagastino se suma un nombre que vive un buen presente como el delantero Gonzalo Tapia, quien extendió su vínculo contractual con São Paulo hasta diciembre del 2029, además de convertirse en un jugador “clasiquero”.

Los otros dos representantes chilenos en el fútbol brasileño luchan en sus clubes para sumar minutos. Uno en la defensa, como Iván Román en el Atlético Mineiro, que este año todavía no juega; y el delantero Alexander Aravena, quien batalla por un lugar en Gremio de Porto Alegre.

Publicidad

Publicidad

Así se juega la primera fecha del Brasileirão

MIÉRCOLES 28 DE ENERO