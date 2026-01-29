Este viernes 30 de enero arranca la Liga de Primera 2026 con el enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Audax Italiano. Nueva temporada que viene con importantes novedades como la creación de la Copa de la Liga o el renovado formato ‘final four’ de la Supercopa, recién pasada.

Para esta temporada hay como novedad la inclusión de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, los dos cuadros del Biobío ascendieron desde la Primera B el 2025 y ocuparán las plazas dejadas por Deportes Iquique y Unión Española, hoy en el Ascenso.

ver también Programación Fecha 1 de la Liga de Primera: Agenda de partidos y horarios

Es en ese contexto que en RedGol hicimos un ejercicio y antes que comience a rodar la pelotita, le preguntamos a la tecnología por el desenlace del torneo.

La IA predice como terminara la Liga de Primera 2026:

A través del análisis de datos, el rendimiento histórico y proyecciones estadísticas, le consultamos a la inteligencia artificial de Gemini de Google por un anticipo de lo que podría ocurrir en la temporada del fútbol chileno, proyectando al campeón, los equipos que lograrían clasificar a copas internacionales y aquellos que terminarían complicándose con el descenso, esto nos respondió:

El campeón: Universidad de Chile

La IA de Google vaticinó a la Universidad de Chile como campeón de Primera División, esto porque llega como el gran favorito por plantel, señalando que se potenció con jerarquía pura , mencionando los nombres de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, además de la llegada de los ex albos, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

2° a Copas Libertadores: Colo Colo

Sobre el “Cacique” de Fernando Ortiz, la IA señala que buscan redimirse tras un 2025 irregular.

Ante ello indica que Colo Colo se reformó con Matías Fernández Cordero y Lautaro Pastrán, entre otros nombres con el objetivo de volver a copa, eso sí, añade que su éxito dependerá de qué tan rápido se adapte su nueva defensa con la llegada de Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Publicidad

Publicidad

3° a Copa Libertadores/Sudamericana: Universidad Católica

Sobre el combinado de Daniel Garnero, la IA indica que la Universidad Católica priorizó la continuidad de un equipo que funcionó el 2025 por encima de los grandes fichajes y destaca que el regreso al Claro Arena por toda la temporada será un factor anímico clave.

Añade que son el equipo más equilibrado, pero quizás un peldaño abajo en poder de fuego ofensivo respecto a los azules.

Para la IA, la U volverá a gritar campeón de Primera División. Su último título lo consiguió en el Clausura del 2017. (Foto: Conmebol)

Publicidad

Publicidad

4° al 6° lugar de la tabla: Copa Sudamericana

4. Coquimbo Unido: La IA ve al vigente campeón como un rival potente para el 2026.Si bien destaca que perdieron al “Chino” González, agrega que la llegada de Hernán Caputto y el fichaje de Lucas Pratto dejan al ‘Pirata’ como un hueso duro de roer.

La IA ve al vigente campeón como un rival potente para el 2026.Si bien destaca que perdieron al “Chino” González, 5. Palestino: Sobre el equipo de Cristián “Nona” Muñoz destaca su golpe al mercado repatriando a Enzo Roco y agrega que son expertos en clasificar a copas y su regularidad en La Cisterna los mantendrá arriba.

Sobre el equipo de Cristián “Nona” Muñoz destaca su golpe al mercado repatriando a Enzo Roco y agrega que 6. O’Higgins: Finalmente, Gemini ve en los celestes un equipo potente para 2026 y el último clasificado a Copa Sudamericana. Sobre los rancagüinos destaca la llegada de Lucas Bovaglio y la llegada de refuerzos como Thiago Vecino.

Descensos: La IA elige a dos pero ‘alerta’ a un tercero

Gemini eligió en esta oportunidad a dos clubes como candidatos al descenso, estos son Deportes Limache y Unión La Calera, eso sí, advirtió a Cobresal.

De Limache dijo que a pesar de la buena gestión previa, sigue siendo la “cenicienta” del torneo y por tanto, se espera que pueda sufrir el desgaste en la segunda rueda del formato largo.

Publicidad

Publicidad

Cobresal/Unión La Calera: Con respecto a los mineros y cementeros, señaló que “ve a uno de estos dos en serios problemas”, eso sí a la hora de elegir a un candidato se inclinó por los caleranos , porque dijo: “han tenido rotaciones constantes de técnicos que podrían terminar pasándole factura este año”.

Con respecto a los mineros y cementeros, señaló que “ve a uno de estos dos en serios problemas”, eso sí , porque dijo: Con respecto a Cobresal dijo que dependen demasiado de la altura de El Salvador y ha perdido piezas clave como Munder y Coelho.

Union La Calera y Deportes Limache son los candidatos de la IA para descender a Primera B a finales del 2026. (Foto: Andres Pina/Photosport)

La tabla predictiva de la IA para la Liga de Primera 2026 ¿Se cumplirá?

Pos Club Partidos Puntos 1 Universidad de Chile 30 68 2 Colo-Colo 30 62 3 Univ. Católica 30 59 4 Coquimbo Unido 30 54 5 Palestino 30 51 6 O’Higgins 30 48 7 Audax Italiano 30 45 8 Huachipato 30 43 9 Everton 30 40 10 Deportes La Serena 30 38 11 Deportes Concepción 30 36 12 Ñublense 30 35 13 U. de Concepción 30 32 14 Cobresal 30 30 15 Unión La Calera 30 27 16 Deportes Limache 30 24

Publicidad

Publicidad

Las cartas están sobre la mesa y los datos ya hablaron ¿Se cumplirá este pronóstico o el destino nos tiene preparada una nueva historia? Como siempre en el fútbol y el deporte en general, solo el tiempo y la pelotita dirán la última palabra.