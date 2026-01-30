En la ANFP estaban a la espera de las determinaciones gubernamentales para el partido en que Deportes Limache recibirá a Colo Colo en la fecha que abrirá la Liga de Primera 2026. Finalmente, las peticiones que hizo la dirigencia del Tomate Mecánico no surtieron efecto.

César Villegas, dueño y mandamás del cuadro limachino, se cansó de solicitar la presencia de hinchada local y visitante para el partido que se disputará al mediodía del domingo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. “Hago este video rápidamente”, introdujo el directivo en el material audiovisual que difundió.

“Porque me llegó la resolución y me rechazaron nuevamente. Tengo que jugar con 8 mil personas de local. Es una medida que toman en base a lo que dije”, reclamó César Villegas, quien finalmente no pudo cumplir con el objetivo de recibir a fanáticos del Cacique.

ver también “Vamos a tener dos sectores”: Deportes Limache confirma nuevo aforo para duelo ante Colo Colo

César Villegas, el presidente de Limache que quiere llegar a la ANFP y sufre por partido ante Colo Colo: “Es un tongo”

Para César Villegas, que Deportes Limache no pueda recibir a Colo Colo con hinchas visitantes o sólo con abonados es un motivo de mucha molestia. “Aunque parezca un tongo, pero es el tongo que tenemos de las autoridades de gobierno. Asumo y me hago responsable de las palabras que estoy diciendo”, dijo el dirigente.

“Fue rechazada mi solicitud de jugar con abonados, sólo con 500 personas”, expresó Villegas, quien aclaró que habrá dos sectores en el estadio: 10 mil pesos costará uno y 20 mil pesos el otro. Por cierto, el tiempo que resta para el pitazo inicial también fue motivo de un mensaje.

Publicidad

Publicidad

César Villegas junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (Captura Instagram).

Ante eso, Villegas expresó que “estamos sobre la hora, entiendo que tengo que armar un espectáculo en menos de 24 horas, pero es lo que tenemos”. A partir del 11 de marzo habrá cambio de gobierno y asumirá el de José Antonio Kast. Seguramente los delegados presidenciales serán tema en algún momento.

ver también El presidente de Deportes Limache es sorpresa para ser presidente de la ANFP

¿Cuándo es y dónde ver al Cacique vs. Limache EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Limache, juegan este sábado 31 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Elias Figueroa Brander, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

Publicidad

Publicidad

El partido entre Albos y Cerveceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium