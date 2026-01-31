Siguen los coletazos del penoso hecho vivido en el debut de la Liga de Primera. Barristas de U de Chile vandalizaron las galerías del Estadio Nacional, hasta prendiendo fuego en las butacas.

Por eso, rápidamente el club salió al paso y anunció medidas legales para querellarse contra los responsables. Eso sí, dicha maniobra no impedirá que en la ANFP tomen cartas en el asunto.

Es que los hechos de violencia salen caro y así lo ha dejado en claro el Tribunal de Disciplina a la hora de penalizar a equipos chilenos. Por eso, hay un firme antecedente que le pone le lápida a la U con su gente, relacionado con Colo Colo.

Este castigo le espera como mínimo a U de Chile

U de Chile arriesga hasta cinco partidos sin su público, al menos en la zona donde se desarrollaron los incidentes. Por eso, tal como en el duelo ante Audax, los hinchas que fueron a ver fútbol podrían tener otro mazazo sin siquiera haber sido parte de la violencia.

Triste espectáculo en Ñuñoa / Photosport

El 2024, Colo Colo fue castigo con cinco duelos sin público en el sector Arica, donde se ubica la barra. Eso, tras también incendiar parte del Estadio Nacional en la Supercopa ante Huachipato, donde se terminó suspendiendo el partido.

Ahora será la ANFP que deberá determinar la sanción para los azules, con este antecedente similar como hecho hace dos años. Eso sí, en Azul Azul también preparan la defensa, respaldados en su querella contra los barristas.

Se espera que durante la semana salga humo blanco desde Quilín. El próximo partido de local está pactado para el 22 de febrero ante Deportes Limache, en el Estadio Nacional. Tras eso, visitarán a Colo Colo el 1 de marzo.