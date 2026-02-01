Es tendencia:
U. Católica

Daniel Garnero se va alegando contra el arbitraje tras empate de la Católica: “No estoy llorando, pero…”

El técnico de Universidad Católica vio los puntos débiles de su equipo en el duelo ante Deportes La Serena. Y también repartió culpas.

Por Jose Arias

El técnico de la UC disparó contra el arbitraje.
El técnico de la UC disparó contra el arbitraje.

Deportes La Serena estaba dando una gran sorpresa. El cuadro papayero vencía por 2-0 a Universidad Católica e, incluso, pudo poner una tercera cifra, pero le anularon un gol.

Finalmente, la UC pudo revertir la situación y, gracias a un gol de Fernando Zampedri a cinco minutos del tiempo reglamentario, terminó empatando 2-2 ante La Serena.

Había muchos análisis posibles que hacer de un partido de esta índole. Sin embargo, el técnico de la Universidad Católica decidió darle mayor importancia a la falta de ritmo, encontrando un particular responsable.

Palabras de Daniel Garnero

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, no aguantó la falta de ritmo del encuentro entre La Serena y Universidad Católica. Para el DT hubo demasiadas interrupciones del juego por parte del arbitraje.

“Me voy con esa bronca que no pudimos entrar en ritmo de competencia, el arbitraje es responsable de eso. No estoy quejándome, ni llorando, pero ¿Quién castiga ese tipo de siutuaciones? Yo creo que al fútbol chileno le falta ritmo, competencia, que un equipo tenga intensidad y el otro más, con esas cosas se mejoraría“, enfatizó.

“En el complemento jugamos 21 minutos de 52, ¿Está bien eso? Yo creo que ahí se tiene que mejorar, nosotros tenemos que mejorar, pero hay alguien que tiene que sancionar eso. ¿Cómo se sanciona? Si no es con tarjetas, se debe hacer con tiempo, si hubiese dado 12 minutos, no diríamos nada“, cerró el técnico cruzado.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el empate entre La Serena y la UC?

