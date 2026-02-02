Luego de la dolorosa derrota en el estreno ante Limache, es hora de dar vuelta la página en Colo Colo y enfocarse en su estreno como local en Liga de Primera este sábado 7 de febrero, cuando reciban en el Estadio Monumental al Everton.

El reencuentro con sus hinchas en Macul aparece como una oportunidad de oro para la dirigencia de Blanco y Negro, en pos de poner en marcha su nuevo sistema de seguridad en el ingreso al recinto mediante registro biométrico.

Una iniciativa a través de la cual los hinchas de Colo Colo que asistan a los duelos como local en la temporada no necesiten más que su rostro para entrar al Monumental. Por lo mismo, en la dirigencia alba hicieron un multitudinario pedido a la autoridad.

El masivo pedido de Colo Colo para estrenar registro biométrico

Según reveló el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN, desde Blanco y Negro entregaron los documentos que buscan convencer a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y Carabineros de permitir aforo completo en Macul.

“Colo Colo solicitó aforo de 42 mil personas para el duelo ante Everton”, indica la información, aunque se recalca que actualmente hay “cerca de 35 mil hinchas enrolados en el nuevo sistema de seguridad biométrico”.

En esa línea, Alvarado advierte que “ese día debutarán los 122 torniquetes a lo largo de los ocho accesos del Estadio Monumental”. Una auténtica prueba de fuego, si se toman en cuenta los incidentes del último viernes con los parciales de Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo entre Colo Colo y Everton por la segunda jornada en Liga de Primera se llevará a cabo este sábado 7 de febrero, a contar de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones

