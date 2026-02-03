Colo Colo se ha estado moviendo y mucho en las últimas horas en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique sorprendió al meterle el pie al acelerador y asegurar a un nuevo volante para sus filas, pero a pesar de lo que muchos esperaban, no es Pablo Ruiz.

El chileno-argentino parecía tener todo listo para ponerse la camiseta del Eterno Campeón, pero en un inesperado traspaso, se quedó con Álvaro Madrid de Everton. La situación dejó a los hinchas con la duda de si esto descarta la llegada del hombre del Real Salt Lake de la MLS o si se mantiene la negociación.

La noche de este martes se conocieron los detalles sobre qué pasó con el acuerdo que se daba por hecho entre el Cacique y el mediocampista. Y si bien no está caído, todo se puso cuesta arriba.

Colo Colo deja en pausa el fichaje de Pablo Ruiz

El arribo de de Álvaro Madrid ya es un hecho y en Colo Colo deberán tomara una decisión respecto a Pablo Ruiz. El jugador estaba atento a lo que pasaría con la opción de ir al Cacique, la que se ha complicado más allá de su propio deseo de venir al Monumental.

El periodista Christopher Brandt reveló en ESPN F90 que, por lo que se habló en el directorio, se ve difícil. “Es un tema que todavía está en la directiva de Blanco y Negro. Preguntando nos decían que en la última reunión se mandató a Aníbal Mosa, gerencia general y gerencia deportiva a contratar a un volante de estos tres. Se inclinaron por Madrid“.

Pero tras ello, el reportero albo destapó un situación que deja la duda sobre si realmente se cayó su fichaje. “Es verdad que las negociaciones estaban ya terminadas, había acuerdo con el Real Salt Lake y con el jugador. De hecho, estuvo esperando por el OK de Colo Colo para poder viajar”.

De hecho, se la jugó con que Colo Colo quedó de contactarlo para darle una respuesta. “La última comunicación que pudimos recabar hoy es que quedaron de responderle el jueves. Habrá que ver si alguien lo llama para que venga“.

Aunque el periodista enfatizó en que la llegada de Álvaro Madrid parece ser lapidaria con el caso del chileno-argentino. “Si uno va netamente a lo que se habló, diría que es difícil y complejo que llegue un volante más“, sentenció.

Pablo Ruiz está a la espera del llamado definitivo de Colo Colo para saber si viene o no. El Cacique ya tiene al reemplazante de Vicente Pizarro y resta esperar para ver si es que apostarán por uno más ante el triste nivel mostrando en el debut contra Limache.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de una decisión por Pablo Ruiz, Colo Colo entrena con la mira puesta en la segunda fecha del torneo. El Cacique se verá las en la Liga de Primera con Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas.