El tremendo debut que tuvo goleando a Colo Colo ahora se ve empañado por una inesperada denuncia. Deportes Limache recibe un duro golpe luego del cruce frente al Cacique en el inicio de la Liga de Primera, el que le puede salir caro.

Los Tomateros tenían preparada una fiesta para recibir al Eterno Campeón y apostaron por todo un espectáculo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Y si bien lo fue gracias a la victoria por 3 a 1, hubo un detalle que el árbitro del partido denunció.

El informe arbitral de Cristián Garay reveló una situación que puede valerle un castigo económico no menor a los limachinos. Algo que deberá definir la ANFP, ya que atenta directamente a uno de los puntos del reglamento.

Limache puede pagar caro un error frente a Colo Colo

El triunfo ante Colo Colo fue una alegría que no le duró mucho a Deportes Limache. Los Tomateros lamentan una denuncia de parte del árbitro Cristián Garay que los tiene más que preocupados.

Limache fue denunciado por el árbitro por una situación en el partido ante Colo Colo. Foto: Photosport.

En su informe, el juez del encuentro acusó a los Cerveceros por la salida que tuvieron a la cancha. “El club activa fuego frío en el ingreso al campo de juego y countdown para el pitazo inicial, activaciones que no contaban con la aprobación de Ligas Profesional“.

Publicidad

Publicidad

Esto apunta directo a lo que se señala en el Artículo 41 De los actos, homenajes, manifestaciones y promociones que se realicen con ocasión de un partido de las bases del torneo. Ahí se expresa que cada actividad como estas “deberá contar con la aprobación de la ANFP, solicitada con al menos 48 horas de anticipación al partido“.

ver también Horas claves: Colo Colo se acerca a su sexto fichaje desde su próximo rival

Pero el castigo no será de puntos ni mucho menos, pero sí de una alta cifra. “La infracción a cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente artículo, serán sancionadas con multa ascendente a 500 UF“.

Quedará esperar para ver cómo es que la ANFP resuelve este caso. La noticia no cae nada de bien en un club que apostó todo para recibir hinchas albos y así hacer caja, pero recibió un portazo de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Deportes Limache ruega que no le salga muy caro el no haber avisado del ingreso que tenía preparado ante Colo Colo. Los Tomateros son líderes del torneo y quieren hacer noticia por lo que hagan dentro de la cancha más que por otras cosas.

Así están Colo Colo y Limache en la tabla de la Liga de Primera 2026