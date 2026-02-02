A falta de dos encuentros para que termine la primera fecha en Liga de Primera, una de las máximas figuras que nos dejó fue el delantero Jean Meneses, que en su vuelta al fútbol chileno con Deportes Limache, le dio un baile sabroso a Colo Colo.

No sólo aportó con dos goles, además realizó una asistencia para que Daniel “Popín” Castro pusiera cifras definitivas en Valparaíso. Una actuación que generó el desahogo de su pareja, Lorena Ramos, quien escribió en redes sociales que “siempre desde la cancha demostrando que el talento lo tienes intacto“.

Pero más allá de los reconocimientos que logró Meneses en su primer partido en Chile tras un largo periplo por México y Brasil, el sitio estadístico Sofascore fue más allá, y entre todas las principales ligas del continente, lo escogió como “el Mejor de América”.

El reconocimiento a Jean Meneses tras “baile” a Colo Colo

Entre los futbolistas que jugaron en este lado del mundo durante el último fin de semana, y basado en datos generados “por un algoritmo basado en cada toque, acción defensiva u ofensiva durante los 90+ minutos”, el atacante de Limache fue el mejor de todos.

Tanto así que Jean Meneses encabeza la lista de “Las Mejores Actuaciones de Hispanoamericanos en América”, según Sofascore, con una perfecta nota 10 y donde dejó atrás, entre otros, a su compañero “Popín” Castro, que quedó en el sexto puesto, con nota 8.8.

Por detrás de Meneses, entre los más destacados, se ubicaron el volante Jordan Carrillo de Pumas (con 9.7), el arquero Ricardo Gutiérrez de Puebla (con 9.2) y el goleador argentino Hernán Barcos con FC Cajamarca en Perú (nota 9). Nada mal para “Takeshi”.

¿Cuándo vuelve a jugar Limache?

Con Jean Meneses en la cancha, el cuadro “cervecero” jugará este domingo 8 de febrero cuando visite a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, desde las 18:00 horas.

Así están los “tomatinos” en la Tabla de Posiciones

