Los últimos meses de Álvaro Madrid: de agradecer a la U de Chile a ser fichaje sorpresa en Colo Colo

En Colo Colo estimaron finalmente que sí necesitaban un volante más en el mercado de fichajes y fue así que acordaron las condiciones con Álvaro Madrid, quien este 3 de febrero pasó los exámenes médicos para convertirse en un refuerzo más de los albos.

Madrid finalmente cumplirá el sueño de dar un salto, pues hizo casi toda su carrera en Everton de Viña del Mar. Salvo por aquella temporada en que estuvo a préstamo en Unión La Calera en la temporada 2016-2017. Los últimos meses fueron muy intensos para el capitán de los Ruleteros.

Sobre todo porque el equipo viñamarino peleó literalmente hasta la última fecha por evitar el descenso directo. Aunque Universidad de Chile les hizo un favor tremendo en la 30° jornada de la Liga de Primera 2025: los azules vencieron a Deportes Iquique y ayudaron a los Ruleteros a zafar.

Álvaro Madrid le puso punto final a su estadía en Everton. (Andres Pina/Photosport).

“No estuvimos a la altura y cometimos demasiados errores. Se cumplió el objetivo perdiendo y nos dio una mano la U. Tengo mucha pena, rabia, frustración y soy muy autocrítico. Hay que dar vuelta la página, se va este año de mierd*”, expuso Madrid luego de terminado el certamen pasado.

Para él literalmente fue eso: 12 meses de muchas frustraciones y sinsabores que incluyeron un traspaso frustrado al extranjero: en febrero de 2025, después de debutar en la selección chileno, Madrid hizo una suerte de ruego a la directiva Oro y Cielo.

Álvaro Madrid se sumará como refuerzo de Colo Colo tras un 2025 terrible

Al menos en el plano futbolístico, el año pasado de Álvaro Madrid no fue muy bueno y espera olvidar esos tragos amargos en Colo Colo, donde se sumará para paliar dos importantes bajas en la zona media: Esteban Pavez, quien emigró a Alianza Lima de Perú.

Y Vicente Pizarro, quien rápidamente se erigió en un indiscutido de Rosario Central en Argentina. Un ex DT que tuvo Madrid en Everton lo quiso llevar a Liga de Quito en Ecuador. De hecho, la negociación avanzó demasiado, al punto que el volante dejó su parecer.

“Salir te permite acercarte a la selección. Tengo un sueño de ir al extranjero, se abrió esta posibilidad que es muy buena”, dijo Madrid por aquellos días sobre esta opción que le surgió por petición expresa de Pablo Vitamina Sánchez, quien al tiempo le dejó su cargo al brasileño Tiago Nunes y hoy dirige a Olimpia de Paraguay.

Álvaro Madrid lucha un balón ante Marco Rojas en un Colo Colo vs. Everton. (Felipe Zanca/Photosport).

Por lo pronto, y en esas cosas que a veces tiene el destino, Colo Colo afina detalles para recibir a Everton de Viña del Mar en la 2° fecha: el partido se jugará en el estadio Monumental este sábado 7 de febrero a contar de las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

Tanto Everton como Colo Colo comenzaron la Liga de Primera 2026 con sendas derrotas: los Ruleteros cayeron ante Unión La Calera y los albos, frente a Deportes Limache.

