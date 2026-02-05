En un auténtico dolor de cabeza se convierte la programación del encuentro entre Huachipato y Universidad de Chile, por la segunda fecha en Liga de Primera, donde la autoridad de la Región del Biobío buscaba impedir su realización en la zona.

Para dar su negativa, la Delegación Presidencial se basó en un informe de la Conaf, por el riesgo que existía en la zona de Talcahuano dada la presencia de hinchas azules. Es aquí donde comenzó la idea de reprogramar e incluso cambiar la localía.

Sin embargo, tanto la U como Huachipato y la ANFP encontraron complicaciones para aquello, productos de eventos masivos que sí fueron autorizados por el Gobierno y con un criterio muy diferente al fútbol, en este caso el concierto de Chayanne en Concepción.

Los megaconciertos que impiden reprogramar duelo de U de Chile y Huachipato

El artista puertorriqueño se presentará este sábado 7 de febrero en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, con aforo completo, lo que impide una reprogramación en Collao, dentro de las alternativas que maneja la usina.

La otra opción que se manejaba era invertir la localía con U de Chile y que el encuentro se juegue en el Estadio Nacional. El problema es que habrá dos conciertos seguidos en Ñuñoa, el de Chayanne el sábado 14 y antes el de la argentina Tini el jueves 12.

Con Santa Laura cerrado por la remodelación de su cancha, y ante las pocas opciones de mover el calendario, todo derivará en que finalmente se jugará en el día y horario original, según reportó La Magia Azul. Las complicaciones del fútbol chileno.

¿Cuándo y dónde se juega este duelo?

El encuentro por la segunda jornada en Liga de Primera entre Huachipato y Universidad de Chile se disputará finalmente este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

