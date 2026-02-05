Todo lo relacionado con el partido entre Huachipato y Universidad de Chile ya da para una teleserie, pero de esas malas que se alargan demasiado. Luego de toda la polémica por la suspensión del duelo por parte de la autoridad, al parecer se volverá a su punto de origen.

Esto lo decimos porque a pesar de que se barajó la opción de correr el partido para el lunes 9 de febrero desde las 17:00 horas en el CAP, al final se optará por mantener su programación original.

De acuerdo a información entregada por La Magia Azul, tras intensas reuniones entre los clubes y la Delegación Presidencial del Biobío, se logró revertir la suspensión del partido gatillada por el informe de la Conaf.

¿Cuándo se jugará el Universidad de Chile vs Huachipato?

Así las cosas, el partido finalmente se jugará este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas en el CAP, manteniéndose con esto la programación original del compromiso.

Es más, el mencionado medio asegura que en la U ya recibieron la notificación de que el partido sí se jugará tras los esfuerzos que hizo la dirigencia del cuadro acerero. “El reforzar los anillos de seguridad permitieron que la autoridad diera el brazo a torcer”, detallan.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga de Primera 2025

Viernes 6 de febrero:

Audax Italiano vs Universidad de Concepción a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Florida.

Sábado 7 de febrero:

Coquimbo Unido vs Palestino a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. O’Higgins vs Deportes La Serena a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente. Colo Colo vs Everton a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Domingo 8 de febrero:

Huachipato vs Universidad de Chile a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP.

a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP. Ñublense vs Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún. Universidad Católica vs Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Claro Arena.

Lunes 9 de febrero:

Unión La Calera vs Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

