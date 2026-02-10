Universidad de Chile sufrió la primera derrota en la Liga de Primera 2026, luego de cae por un marcador de 2-1 en la visita ante Huachipato, lo que fue un duro golpe al cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

Un equipo azul que se vio extraviado dentro de la cancha del estadio CAP de Talcahuano, donde también hubo algunas polémicas que los árbitros quisieron aclarar.

Fue la Comisión de Árbitros la que detalló una jugada muy importante dentro del partido, con un penal a favor de Huachipato por una falta de Israel Poblete que fue alertada por el VAR.

Si bien luego Lionel Altamirano falló ante el portero Gabriel Castellón, de igual manera quisieron entregar la evidencia de la falta en la jugada que fue reclamada por la U.

La clarísima falta de Poblete ante Huachipato.

El penal de Huachipato ante la U

Fue la ANFP la que liberó el video con los audios de la conversación que hubo desde el VAR, por parte de Mario Salvo, con el árbitro Rodrigo Carvajal quien lideró el partido de la U vs Huachipato.

“Un delantero cae dentro del área penal luego de disputar el balón con un defensor, el árbitro permite que el juego continúe porque no observa infracción en la disputa”, explicó la Comisión de Árbitros.

“El VAR en su chequeo protocolar, evalúa que al momento de la disputa por el balón el atacante lo juega y es derribado por el defensor con una entrada imprudente golpeando con su rodilla en la parte posterior de su pierna”, detalla.

En ese sentido, vino la conversación que lideró el VAR: “Tengo la falta, el atacante gana el balón y hay un pisotón imprudente y está la rodilla también”.

“El punto de contacto es un pisotón y la rodilla del jugador cometiendo una imprudencia”, finalizan.

Mira el video: