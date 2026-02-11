Es tendencia:
Universidad de Chile

Paqui Meneghini le pasa la cuenta a Javier Altamirano en U de Chile

El técnico de los azules decidió sacar del once estelar al volante, con un llamado de atención por su bajo desempeño.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile nuevamente tendrá movimientos para buscar su primer triunfo en la Liga de Primera 2026 de la mano del técnico Francisco Meneghini, cuando este viernes visiten a Palestino en el estadio La Cisterna.

En ese sentido, mucho se ha hablado de los cambios tácticos que va probando Paqui con sus jugadores, donde se ha visto notoriamente extraviado a Javier Altamirano en los dos primeros partidos.

Para su mala suerte, es justo quien será sacrificado en la oncena titular de los azules para el ingreso de Juan Martín Lucero, de una forma para que despierte el volante.

Un duro golpe para el ex Estudiantes y Huachipato, aunque la crítica de los hinchas también le estaba pegando con el nivel, especialmente por lo mostrado en Talcahuano.

Javier Altamirano fue uno de los más criticados de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Javier Altamirano fue uno de los más criticados de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

U de Chile tiene formación para enfrentar a Palestino: Juan Martín Lucero será titular

Altamirano sale del equipo titular de la U

Javier Altamirano vive un complejo panorama en Universidad de Chile, donde fue sacrificado para dejar su puesto en la formación titular para enfrentar el viernes a Palestino.

Luego de la compra de su pase por parte de la U, el volante tiene la obligación de ser un protagonista dentro del equipo, por lo que es un llamado de atención para Altamirano.

En ese sentido, deberá volver a luchar para sumar minutos, entendiendo que Lucas Assadi quedó dentro del equipo, por lo que debe retomar su rendimiento que tenía en 2025.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.

