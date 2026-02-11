Universidad de Chile ha vivido un complejo inicio en este 2026. Los dirigidos por Francisco Meneghini están muy lejos de encontrar un buen rendimiento y esto comienza a golpear a sus figuras.

El Romántico Viajero todavía no gana en la Liga de Primera luego de enfrentar a Audax Italiano y Huachipato, con un empate y una derrota. Si se le suma la caída ante Universitario en un amistoso, da como saldo un inicio sin triunfos para el Bulla en esta temporada.

El que más sufre en la U 2026

El fútbol no aparece en Universidad de Chile y junto con el mal rendimiento colectivo, también se ha sumado un notorio bajón individual. Para Coke Hevia, Javier Altamirano es el que peor lo está pasando luego de ser una de las grandes figuras en el 2025.

“Lo de la posición en la cancha ya está corregido. Lo intentó tirar por fuera Paqui (Meneghini), no funcionó yvolvió a jugar donde jugaba. Pero yo creo que él, si bien ha bajado individualmente, es el que más siente la baja colectiva“, aseguró Hevia en conversación con Bolavip.

“Es el generador de juego, por lo que si (Charles) Aránguiz no está como el año pasado, (Fabián) Hormazábal no pasa como el año pasado y (Lucas) Assadi no cobra lo del año pasado, es uno de los que más lo siente“, agregó el periodista.

Para Hevia el bajón de Altamirano tiene que ver con que los otros jugadores claves de Universidad de Chile también han disminuido su rendimiento. Por esta razón, el periodista no le carga toda la mano al formado en Huachipato, pero ratifica que lo termina perjudicando más.

Altamirano no se vio bien ante Huachipato. Imagen: Photosport

“Hay una baja individual sostenida en la U, de varios. Y al que más afecta, creo que es a Javier Altamirano“, cerró Coke Hevia. El próximo partido de Universidad de Chile será este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas ante Palestino.