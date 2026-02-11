Es tendencia:
La foto de Octavio Rivero que ilusiona a los hinchas de U de Chile

El delantero se mostró entrenando con sus compañeros, donde se esfuerza para ser alternativa ante Palestino: ¿Lo logrará?

Por Cristián Fajardo C.

Octavio Rivero comienza su regreso en la U.
Universidad de Chile se prepara para la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, cuando este viernes le toque visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los azules buscan desesperadamente el primer triunfo en el torneo, en medio de fuertes críticas al trabajo del técnico Francisco Meneghini, quien vive un tenso momento desde su arribo.

Por lo mismo, hubo una fotografía publicada en las redes sociales del club que encendió la ilusión de los hinchas bullangueros, que tiene que ver con la recuperación de Octavio Rivero.

En ella se puede ver al delantero haciendo trabajo con balón, con precaución en la lesión de su rodilla, pero que abre la esperanza de un pronto regreso a los partidos.

Octavio Rivero probará su puede ser opción ante Palestino. Foto: U de Chile.

Octavio Rivero ilusiona a U de Chile: regresó a los entrenamientos en la previa ante Palestino

Octavio Rivero vuelve con cuidados en la U

Universidad de Chile potenció en gran medida la delantera, por lo que los hinchas quieren ver luego en cancha toda la carne a la parrilla con Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

El caso del uruguayo es complejo, porque una lesión en la rodilla, que presentó liquido, lo apartó del duelo ante Huachipato, pero que ahora busca retomar ritmo de competencia.

Si bien es una decisión de Paqui Meneghini su alternativa para el viernes ante Palestino, al menos la foto ilusionó a los hinchas de Universidad de Chile con el retorno.

Esto, también, sumado a que Lucero ya pagó su fecha de castigo, por lo que se suma a “Turbomán” entre las opciones para ser titular en el trascendental compromiso en el torneo.

Mira la foto:

