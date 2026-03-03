La emotiva despedida de Erick Pulgar al mejor entrenador de Sudamerica: “Huella imborrable”

Flamengo de Erick Pulgar sorprendió este martes al oficializar la salida de Filipe Luis. Lo que se registró luego de la goleada 8-0 ante Madureira y que permitió clasificar a la final del campeonato carioca.

“El Club de Regatas Flamengo informa que, a partir de este martes, Filipe Luís no seguirá en la dirección técnica del equipo profesional”, fue parte del sorpresivo comunicado para desvincular al DT. Especialmente porque hace un par de semanas se había firmado su renovación.

Lo llamativo es que por números Filipe Luis cumplió con todas las expectativas. Asumió el 30 de septiembre del 2024 tras la salida de Tite. En total dirigió 100 partidos de los que ganó 63 y además logró siete títulos.

El ex lateral del Atlético Madrid y Chelsea ganó el Campeonato Carioca (2025), Copa de Brasil (2024), Supercopa de Brasil (2025), Brasileirao (2025) y la Copa Libertadores (2025). Además se sumaron los trofeos por ganar el ‘Derbi de las Américas’ y ‘Copa Challenger’.

El tema es que la exigencia está a otro nivel en Brasil. Así lo dejó entrever Flamengo que primero perdió la final de la Intercontinental ante PSG y luego la Recopa frente a Lanús. Para peor, dicha definición fue en el Estadio Maracaná y ante un rival muy menor según expresaron desde el entorno del “Fla”.

Lo que se reflejó hasta en los hinchas que tras la goleada al modesto Madureira se lanzaron contra el plantel y cuerpo técnico. “Equipo sin vergüenza”, fue el canto que se escuchó en el Maracaná.

Erick Pulgar despide a Filipe Luis

Tras la oficialización de la salida de Filipe Luis, el chileno Erick Pulgar publicó un emotivo mensaje de despedida y que dejó en claro que tanto él como todo el plantel del Flamengo no están de acuerdo con la decisión de la directiva.

“Hay personas que pasan por nuestras vidas dejando una huella imborrable. Filipe Luis y su staff son una de ellas. Trabajo, respeto, humildad, lealtad. Valores de vida que dejaron en todos nosotros”, enfatizó el nacido en Antofagasta.

“Amigos espero que tengan toda la suerte del mundo en lo que se les venga en su futuro , los quiero ídolos”, sentenció en agradecimiento al que fuese elegido como mejor entrenador de Sudamerica en 2025.