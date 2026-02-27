Luego de un 2025 donde Flamengo no paró de ganar títulos, entre torneos locales, Copa Libertadores y su paso por la Copa Intercontinental, con el chileno Erick Pulgar como una de sus principales figuras, el idilio con sus hinchas se acabó.

En el fútbol, los resultados mandan. La actuación del cuadro brasileño en la Recopa Sudamericana, donde perdieron sus dos encuentros ante Lanús, provocó una insólita crisis deportiva, donde los dardos apuntan a jugadores y al técnico Filipe Luis.

El error que cometió Erick Pulgar en la última jugada del encuentro, que provocó la derrota final por 3-2 en Maracaná generó una especie de “efecto mariposa”, la cual deriva que en estos momentos, la dirigencia del Flamengo analice la opción de cambiar su entrenador.

Error de Erick Pulgar desata crisis en Flamengo

Según dio a conocer el medio Globoesporte, la tensión entre la mesa ejecutiva del club, particularmente su presidente Luiz Eduardo Baptista, y Filipe Luis perdura desde las negociaciones para renovar su vínculo como DT, extendiéndose hasta la actualidad.

El dirigente le cumplió al técnico con el fichaje de refuerzos para Flamengo, particularmente el millonario arribo de Lucas Paquetá, donde gastaron US$50 millones de dólares; sin embargo, los resultados no están, prueba de ello fue su pésimo inicio de 2025.

Además de la Recopa, en el Brasileirao 2026 suma apenas cuatro puntos de nueve posibles, y sufrió muchísimo para avanzar en el Campeonato Carioca, donde hoy está en semifinales. “Existe la fricción con la plantilla, con jugadores insatisfechos con algunas decisiones de Filipe Luís“, detalla la publicación.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Mengão”?

Flamengo regresará a la acción este lunes 2 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Maracaná en Rio de Janeiro, cuando dispute la revancha por semifinal del Campeonato Carioca ante Madureira, con marcador a favor por 3-0 en la ida.

