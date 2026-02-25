El fútbol asiático sigue en la búsqueda de nuevos jugadores que se sumen a sus ligas. Para llegar a ellos, les ofrecen millonarios sueldos y otros beneficios con el fin de poder convencerlos de integrar a sus filas. Ahora, según informó La Tercera, la Qatar Stars League puso sus ojos en Erick Pulgar, ofreciéndole cerca de 10 millones de dólares al año, dos millones menos que Lionel Messi.

Aunque el mediocampista rechazó la millonaria oferta con tal de seguir en Flamengo, pudo sentarse en la mesa de los grandes cheques. Por ejemplo, Messi en el Inter Miami gana 12 millones de dólares al año. Es decir, cerca de 857 millones de pesos chilenos al mes.

Otro histórico nombre que también gana y mucho, es Cristiano Ronaldo. Que si bien cobra más de 230 millones de dólares al año, el sueldo base que gana en Al-Nassr es de 19 millones, también de la divisa norteamericana.

El salto iba a ser tan grande, que Erick Pulgar iba a superar los 2,3 millones que cobra anualmente en Flamengo. Con esto, automáticamente hubiese pasado a ser el chileno mejor pagado, superando en gran cantidad a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y a quien hoy es el número uno en sueldo: Guillermo Maripán.

Erick Pulgar decidió quedarse en Flamengo pese a los millones que le ofrecían.(Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photosport)

Erick Pulgar en el top: los jugadores chilenos con sueldos anuales más altos hasta 2025

A pesar de que Erick Pulgar rechazó la oferta de la Qatar Stars League y los 10 millones de dólares que significaban, aún está en el top 10 de los futbolistas chilenos que más cobraron al año hasta el 2025. Es que sus 2,3 millones lo ubican en la cuarta posición del ranking.

La lista la lidera Guillermo Maripán con 3,7 millones de dólares en el Torino de Italia, seguido por los 3,2 millones de Paulo Díaz en River Plate y Marcelino Núñez, quien en el Ipswich Town cobra 2,4 millones por temporada.

Otro nombre que forma parte del listado es Igor Lichnovsky, que hasta finales del año pasado estuvo en el América y su sueldo anual fue de 2 millones de dólares. Fuera de los cinco más altos, pero aún en el top 10 se encuentran: Ben Brereton (US$ 1,82), Gabriel Suazo (US$ 1,5), Felipe Mora (US$ 1,47), Rodrigo Echeverría (US$ 1,2) y Arturo Vidal (US$ 1,2).

¿Cuándo vuelve a jugar el Flamengo?

Erick Pulgar y el Flamengo vuelven a jugar este miércoles 26 de febrero en la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026. En el Estadio Maracaná y desde las 21:30 horas, el Fla tendrá la misión de remontar la llave luego de perder la ida ante Lanús por 1 a 0 la semana pasada.

