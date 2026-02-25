La legión chilena en Brasil la está rompiendo. No solamente Gonzalo Tapia ha tenido un despegue inaudito en el Brasileirao. Erick Pulgar está haciendo una excelente temporada con el Flamengo, equipo que este jueves disputa la final de vuelta de la Recopa Sudamericana.

Instalado en el fútbol brasileño y como punto fijo en el mediocampo del Flamengo, Erick Pulgar fue tentado por los petrodólares. A principios de este 2026, vinieron a tentarlo desde Qatar.

Pero, el chileno no aceptó. El fútbol brasileño tiene magnetismo y, además, es un escenario mucho más importante. Sin embargo, la oferta no dejaba de ser tentadora, si se tiene en cuenta la cantidad de millones que ofrecían.

El sueldo con el que tentaron a Erick Pulgar

Fue el medio El Deportivo el que profundizó sobre la oferta recibida por Erick Pulgar desde la Qatar Stars League. En el país del último Mundial, se está trabajando para consolidar una buena liga y se han integrado jugadores como Roberto Firmino, Marco Verratti y Aleksandar Mitrovic.

Pulgar calzaba con el gusto qatarí. Es por esto que le habrían ofrecido una cuantiosa suma que rondeaba los 10 millones de dólares al año. Nada despreciable, comparado con los actuales 2,3 millones que recibe en el Flamengo.

Pese a esto, y saliéndose del común de jugadores, el ex Fiorentina y Bologna declinó la oferta y prefirió continuar en Brasil. En el Flamengo ya lleva cuatro años, se ha instalado como carta segura del campeón de Libertadores en el mediocampo y ha declarado en múltiples ocasiones sobre su felicidad de vivir en Brasil. El dinero no da toda la felicidad.

Pulgar lo pasa bien en el Fla | Getty Images

¿Cuándo juega el Flamengo por la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Lanús?

Será este jueves 26 de febrero cuando el Flamengo vuelva a enfrentar a Lanús por la final de la Recopa Sudamericana. En la ida, el cuadro argentino ganó por la mínima. Esta vez, el partido se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, a las 21.30 horas.

