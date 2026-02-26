La Recopa Sudamericana 2026 baja el telón nada menos que en el mítico Maracaná. Flamengo y Lanús se juegan el todo por el todo en Río de Janeiro tras lo ocurrido en la ida.

En Buenos Aires, el Granate golpeó primero y se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al tanto de Rodrigo Castillo, que apareció tras un preciso centro de Sasha Marcich para inclinar la balanza a favor de los argentinos.

El Mengao llega encendido, acumulando cuatro victorias consecutivas en el ámbito local, entre el Carioca y el Brasileirao, y apuesta a hacer pesar su fortaleza en casa y el empuje de su gente para dar vuelta la serie.

¿Dónde ver Flamengo vs. Lanús en Recopa Sudamericana?

Flamengo vs. Lanús juegan este jueves 26 de febrero desde las 21:30 horas de Chile en el estadio Ciudad de Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana 2026, en el Estadio de Maracaná, Rio de Janeiro.

El partido de vuelta entre Flamengo y Lanús, será transmitido por TV en Chile a través de la señal de ESPN. Adicionalmente, podrás verlo de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivamente para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

