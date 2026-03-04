Este miércoles a partir de las 21:30 horas, la Universidad de Chile recibe a Palestino en un Estadio Nacional sin público por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Gran encuentro en el que se buscará definir al segundo conjunto nacional que disputará la fase de grupos de “La Gran Conquista”, y que vuelve a enfrentar a azules y árabes tras la polémica protagonizada semanas atrás en su duelo por la Liga de Primera.

Nos referimos al 0-0 que generó duras críticas, especialmente desde el mundo universitario, tras la anulación de un gol en los instantes finales por mano previa de Matías Zaldivia en el área rival.

ver también U. de Chile vs. Palestino: Horario, formaciones y quién transmite en Chile la Copa Sudamericana

Nombre que justamente no dirá presente en esta jornada, pese a haber sido el héroe azul en la última edición del Superclásico frente a Colo Colo.

¿Por qué no juega Matías Zaldivia hoy vs. Palestino?

La ausencia de Zaldivia no se debe a una lesión ni tampoco a una decisión técnica. El motivo por el cual no jugará este miércoles es que arrastra una sanción desde la pasada temporada.

Matías Zaldivia fue expulsado en el último partido de Universidad de Chile ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Tras ello, el defensor fue castigado por Conmebol con dos partidos de suspensión, por lo que no podrá decir presente ante el Tino-Tino ni tampoco en el primer encuentro de la fase grupal, en caso de que la U logre clasificar.

Publicidad

Publicidad

Ante este escenario, ‘Paqui’ ya tendría definido a su reemplazante: se trataría del venezolano Bianneider Tamayo, quien la última temporada estuvo en Unión Española en calidad de préstamo y fue uno de los puntos altos del conjunto de Plaza Chacabuco.

En resumen