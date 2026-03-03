Universidad de Chile deja en el pasado el triunfo por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico 199 en el estadio Monumental, donde se quedó con la victoria con gol de Matías Zaldivia.

El gran héroe de la visita a Pedrero, quien justo será la gran baja para el duelo del miércoles, donde chocarán ante Palestino por un importantísimo encuentro por la Copa Sudamericana 2026.

El defensor de los azules arrastra una sanción de parte de Conmebol desde el torneo del año pasado, donde alcanzaron las semifinales, por lo que se debía definir a su reemplazante.

Una tarea que tuvo que llevar adelante Francisco Meneghini, quien espero esta jornada para confirmar que habrá una gran sorpresa en el once inicial ante los árabes: Bianneider Tamayo.

Bianneider Tamayo debutará por la U en este 2026.

Tamayo se estrena en la U en la Copa Sudamericana

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirman el gran cambio que tendrá en su formación Universidad de Chile, para enfrentar a Palestino este miércoles en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico Paqui Meneghini opta por mantener el esquema y la oncena del plantel que se enfrentó a Colo Colo en el estadio Monumental, con la variante de Zaldivia.

Esto, porque será Bianneider Tamayo el jugador que lo va a reemplazar, con una gran precaución porque no ha sumado minutos esta temporada, por lo que arriesga en un momento decisivo.

Con esto, la U formará con Gabriel Castellón en el arco: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delante

En resumen:

Matías Zaldivia será baja ante Palestino debido a una sanción pendiente de la Conmebol.

Bianneider Tamayo reemplazará a Zaldivia y debutará en la temporada en el Estadio Nacional.

El técnico Francisco Meneghini confirmó a Gabriel Castellón y Charles Aránguiz en la formación titular.