La victoria en el Superclásico de visita ante Colo Colo dejó un efecto muy positivo dentro del plantel de Universidad de Chile, con miras al duelo que sostendrán el miércoles ante Palestino, por un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

Así lo reconoció el defensor Fabián Hormazábal, quien dio la cara en conferencia de prensa y fue enfático en recalcar que lo que ocurrió el fin de semana en el Estadio Monumental es el punto de partida para el renacer azul.

El potente aviso de Hormazábal y la U para Sudamericana

Durante el encuentro oficial con los medios, el oriundo de Doñihue fue reiterativo en señalar que “estoy seguro que el partido del domingo fue un punto de inflexión y que de acá en más vendrán más triunfos”, para luego revelar el sentir del plantel.

“Mentalmente el equipo después del Clásico tomó una firmeza muy clara de lo que será la U de acá en adelante. Esperamos ratificar lo que hicimos el domingo este miércoles”, agregó Hormazábal, para luego agregar que “el equipo creció, sí nos pilla este partido con un ritmo más intenso“.

Junto con sostener que “esperamos llegar bien tanto física como mentalmente para quedarnos con el encuentro”, el “Rayo” vivió un particular momento con el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, y una pregunta que lo vincula al duelo por Sudamericana.

“¿Practicaron penales?“, consultó el reportero a Hormazábal, lo que motivó las risas del defensor de la U, quien con una sonrisa en su cara le respondió que “sí, pero no te voy a decir cómo me fue“, lo que provocó la reacción festiva entre la prensa.

En síntesis

¿Cuándo juegan los azules?

Por un lugar en la fase de grupos en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá a Palestino en el Estadio Nacional, este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas.

