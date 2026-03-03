U de Chile prepara el gran desafío de Copa Sudamericana, cuando enfrente a Palestino en duelo único este miércoles. Ahí, la consigna es ganar o ganar para confirmar el gran arranque de temporada.

Y uno que habló sobre el duelo fue Fabián Hormazábal, quien además hizo una fuerte autocrítica por su inicio de temporada. El formado en O’Higgins reconoció su bajo nivel y llamó a levantar cabeza rumbo a Copa Sudamericana.

“El duelo del domingo nos ayuda, vamos a enfrentar este duelo de la mejor manera, ya trabajamos pensando en Palestino y esperamos hacerlo lo mejor posible”, partió diciendo.

¿Por qué bajó su nivel? Hormazábal habla en U de Chile

Fabián Hormazábal no le hizo el quite a la consulta por su rendimiento este año, el cual ha estado lejos del nivel que lo hizo brillar en la U y llegar a la selección. El lateral derecho se confesó sobre el duro inicio de año.

“Claramente me costó un poco más de lo normal retomar el ritmo que traía. Estoy trabajando muy duro, tanto el cuerpo técnico como el plantel y la gente merecen la mejor versión mía, y estoy trabajando para encontrarla lo más rápido posible”, confesó.

En relación a los cambios de posición que ha experimentado con Francisco Meneghini, el Fabi no se complica. Con total sinceridad dijo que “me siento cómodo estando dentro de la cancha”.

“Lo que más me gusta es jugar, ya sea por derecha, izquierda, de central, extremo o donde el técnico requiera. Yo feliz e intentaré lo mejor posible”, cerró, dejando en claro que irán con todo para clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana.