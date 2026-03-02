Universidad de Chile celebró en el Superclásico 199 ante Colo Colo y cortó una racha sin triunfos, imponiéndose por 1-0 en un partido que se resolvió con mucha tensión y poco brillo en Macul.

El cuadro azul aguantó hasta el final y se llevó los tres puntos en un duelo donde las emociones y el juego colectivo fueron invitados ocasionales. Eso sí, para la hinchada de la U, el resultado vale triple: clásico ganado, técnico que se asienta y alivio tras semanas sin festejos.

Sin embargo, no todo fueron aplausos: una figura del equipo estudiantil recibió una crítica dura por parte del periodista Jorge Coke Hevia, quien utilizó los micrófonos de Radio Pauta para analizar su rendimiento individual.

Apuntado por Coke Hevia

Coke Hevia apuntó directamente al lateral derecho Fabián Hormazábal, señalando que su nivel no ha sido el esperado y que ha sido objeto de críticas fecha tras fecha. “Hay que ver cómo terminaron, vi a (Charles) Aránguiz bien magullado. Y me ha preocupado, fíjate, el nivel de (Fabián) Hormazábal. Creo que ayer levantaron todos, menos él“, expresó el comunicador.

Además, el periodista añadió matices sobre el desempeño del carrilero. “Mejoró en la parte defensiva, pero en la ofensiva hizo poco. Bueno, (Marcelo) Morales también, pero la U jugó poco”, comentó, subrayando que la producción ofensiva del equipo fue limitada y que algunos jugadores no estuvieron a la altura.

En su cierre, Coke Hevia dejó una reflexión sobre el contexto del triunfo: para él, la U se benefició del rival y mostró un comportamiento poco habitual en otros partidos. “Para la U es raro este partido. Por momentos, juega de chico a grande, lo que no le pasa nunca en los otros partidos. No le sobró un central, porque fue con más gente Colo Colo”, cerró.

Fabián Hormazábal fue criticado | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?