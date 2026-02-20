Fabián Hormazábal ha sido uno de los mejores refuerzos de Universidad de Chile en los últimos años. De hecho, gracias a sus actuaciones ahí también se ganó un puesto en la selección chilena.

Después del retiro de Matías Rodríguez, al Romántico Viajero le costó mucho encontrar un lateral derecho de buen nivel. Yonathan Andía y Juan Pablo Gómez fracasaron en el intento, pero la llegada del ex O’Higgins al fin les dio solidez en esa zona.

Los referentes de Fabián Hormazábal

Fabián Hormazábal no solo se ha transformado en figura en Universidad de Chile, club al que llegó en 2024, sino que también logró ganarse la titularidad en La Roja durante las Eliminatorias y se perfila como uno de los valores rescatables de cara al próximo proceso.

A los 29 años, el Rayo tiene la madurez suficiente para hablar de todo. Por esta razón, fue interrogado por @joacossiilva sobre sus gustos futbolísticos, así como también sobre detalles del camarín de los Azules en una dinámica de preguntas y respuestas cortas.

Consultado sobre el más chacota del la U, no dudó en señalar a Javier Altamirano. Respecto a otra posición en la que le habría gustado jugar, confesó que de “9” y también, declaró su gusto por el tenis. Claro que una de las preguntas más esperadas, era sobre sus ídolos.

Hormazábal se tomó unos segundos y nombró a un compañero actual y a un delantero con pasado en Colo Colo: Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Claro, en sus inicios el ahora lateral fue extremo derecho, de ahí su predilección por los atacantes.

Desde su llegada a Universidad de Chile, Fabián Hormazábal ha jugado 81 partidos, anotando 5 goles y entregando 7 asistencias. Tiene contrato con el Romántico Viajero hasta fines de la temporada 2028.