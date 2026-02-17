El comienzo de la temporada 2026 para Universidad de Chile está muy lejos de lo que aspiraban sus hinchas, jugadores y su nuevo entrenador Francisco Meneghini, pues sólo suman dos puntos de nueve posibles.

Para colmo de males, en el horizonte azul se avecina el enfrentamiento ante el único puntero de la Liga de Primera, como es Deportes Limache, un duelo clave para escapar de la zona baja de la clasificación y lograr su primer triunfo en el año.

Pero tras semanas de críticas, bajas y otras situaciones, Meneghini por fin puede sonreir dentro de la U, y es que según confirmó el periodista Marcelo Díaz de la cadena TNT Sports, podrá contar con todos sus refuerzos de ataque para el fin de semana.

La gran noticia que recibió “Paqui” Meneghini en la U

Los azules sólo convirtieron un gol en lo que va de la presente temporada, cortesía de Eduardo Vargas. Si a ello le sumamos las ausencias por lesión de Octavio Rivero, más la suspensión que recibió Juan Martín Lucero, existe una deuda pendiente en esa materia.

Lo positivo para Meneghini es que para el próximo juego de la U este domingo ante Limache, podrá contar en plenitud con este tridente ofensivo. Será la primera vez en la campaña que tendrá a disposición a sus refuerzos en este bloque, según TNT Sports.

Así las cosas, será el trabajo de la semana en el Centro Deportivo Azul el que termine por dirimir quiénes serán de la partida y quiénes serán los “sacrificados” para un duelo que, a la luz de su actualidad, es clave para, incluso, la continuidad del técnico.

¿Cuándo juegan los azules?

En el cuarto juego oficial de “Paqui” Meneghini al mando de Universidad de Chile, recibirán este domingo 22 de febrero al líder Deportes Limache en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

