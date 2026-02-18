Colo Colo ha ido de menos a más en el inicio de la Liga de Primera a pesar de que todavía no ha tirado todas sus cartas a la mesa. El Cacique está en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones mientras espera por el debut oficial de una figura que está llamada a brillar: Lautaro Pastrán.

El extremo aterrizó en el Estadio Monumental como reemplazante de Lucas Cepeda hace ya varias semanas. En la Noche Alba ante Unión Española sumó minutos y mostró cosas interesantes que los hinchas quieren ver en partidos oficiales, pero para ello habrá que seguir esperando.

Después de haber quedado al margen del duelo frente a Unión La Calera, todo apuntaba a que sería considerado para enfrentar a O’Higgins este fin de semana. Sin embargo, revelaron que esto está más que en duda e incluso podría perderse el Superclásico frente a la U de Chile.

Lautaro Pastrán, aún sin fecha clara para debutar en Colo Colo

La situación de Lautaro Pastrán sigue generando problemas para Fernando Ortiz. El Tano está esperando al extremo para que pueda hacer su aporte en Colo Colo, pero este miércoles se conoció que puede haber más dolores de cabeza.

Lautaro Pastrán todavía no puede debutar oficialmente en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según reveló DaleAlbo, pese a que había esperanzas en que debutara oficialmente en el Eterno Campeón frente a O’Higgins, esto puede no ocurrir. Esto, ya que el jugador sigue sin poder encontrar el estado físico óptimo.

Publicidad

Publicidad

Aún cuando mostró cosas buenas ante Unión Española, Fernando Ortiz lo ha mantenido trabajando para tenerlo al 100%. Esto, con la idea de que tenga un impacto inmediato en el juego de Colo Colo, que ha terminado ganando con goles en los descuentos.

ver también “Remarca…”: figura de Colo Colo echa al agua el plan de Fernando Ortiz para salir a flote

Si bien no lo descartaron, su situación no es la mejor en comparación con sus compañeros. Esto instala la preocupación entre los hinchas, especialmente porque la próxima semana se viene el Superclásico ante la U.

Si no suma minutos este fin de semana, llegaría al derbi del fútbol chileno sin ritmo. El caso es seguido de cerca por Fernando Ortiz, quien lo espera para poder seguir por la senda del triunfo.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está haciendo todo lo posible para que Lautaro Pastrán esté en su perfecta forma física. El Cacique aguanta el debut oficial de su nuevo 10 ante O’Higgins con la mira puesta en la U.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán espera llegar con lo justo al próximo partido de Colo Colo ante O’Higgins. El Cacique visita a los Celestes por la Liga de Primera este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.