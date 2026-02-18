Colo Colo ha ido agarrando vuelo después de un inicio lleno de dudas. El Cacique está repuntando poco a poco luego de hacer algunos ajustes a lo visto en pretemporada, como la irrupción de Jeyson Rojas.

El lateral estuvo en Deportes La Serena en 2025 al no ser considerado por Jorge Almirón y regresó al Estadio Monumental a pelear su opción. El Eterno Campeón había contratado a Matías Fernández Cordero como su gran refuerzo en esa zona, pero lo terminó sentando en la banca.

Jeyson Rojas infla el pecho por su momento en Colo Colo

Después de dar la vuelta larga, Jeyson Rojas se ha transformado en un pilar de Colo Colo en 2026. El lateral se ha afirmado al punto de sentar a quien llegó como refuerzo en ese puesto, algo por lo que está más que orgulloso.

En conferencia de prensa este miércoles, el canterano albo se refirió a lo que ha sido su camino hasta ahora. “Yo lo vivo de manera… siempre fue lo que esperaba. No estaba teniendo los minutos que necesitaba acá y salí a buscarlos, volverme más fuerte, madurar. Siempre fue buscando eso, ahora vuelvo a ser una opción. Estoy contento por eso“.

Jeyson Rojas llegó como segunda opción y se ganó un lugar como titular de Colo Colo. Foto: Photosport.

De hecho, Jeyson Rojas hizo un llamado a quienes no se atrevan a dar ese paso. “Es una decisión personal, cada uno ve cómo lo vive. Para mí lo ideal es que si no tienes minutos, salir e ir a jugar que es lo que te va dando mejoras y madurez. Es una buena opción salir y volver mucho más formado“.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, el lateral entró de lleno en su presente en Colo Colo. “Yo trabajo día a día en mejorar, esto es fútbol y es así, todos los días hay que dar el máximo o mejorar algo. Lo veo así, cada vez siento que voy de menos a más y trabajo en esa línea. Con más partidos iré tomando mucha más confianza“.

Jeyson Rojas también ap´rovechó de dedicarle palabras a Fernando Ortiz, quien lo ha mantenido como titular. “Bien, agradezco la confianza de parte del profe. La competencia es todos los días para ayudar al equipo. Es una competencia sana, muy competitiva, peleados todos los días por jugar“.

ver también Ya lo dirigió Ortiz: el argentino que se mete a última hora en el mercado de Colo Colo

El ex Deportes La Serena fue más allá y explicó por qué dejó su formación como zaguero para ser lateral. “Yo lo veo como que ha tocado en varias ocasiones que a defensas centrales les toca jugar de lateral y es común. Va a depender de las capacidades de cada jugador“.

Publicidad

Publicidad

“El jugador de Colo Colo tiene que estar preparado para todo, aportar desde donde le toque y hacerlo de la mejor manera“, sentenció.

Jeyson Rojas está disfrutando de su buen inicio de temporada en Colo Colo. El Cacique encontró una solución en un canterano que dio la vuelta larga y hoy se afirma como una de las piezas claves de Fernando Ortiz.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Jeyson Rojas quiere seguir siendo titular en el próximo partido de Colo Colo. El Cacique se enfrenta a O’Higgins en Rancagua este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad