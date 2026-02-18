Este miércoles será un día clave para Colo Colo en su lucha por conseguir un último refuerzo. El Cacique no se ha retirado del mercado de fichajes del fútbol chileno y esta tarde definirá si es que va o no por un séptimo nombre.

La idea de Fernando Ortiz es contratar a un extremo derecho que llegue a potenciar al plantel después de lo visto en las primeras fechas. Nombres han aparecido y varios, pero en la previa de la reunión de directorio de Blanco y Negro le bajaron el pulgar a dos.

Y es que justo cuando en las oficinas del Estadio Monumental se discute por algunos jugadores, se conoció que una dupla de candidatos no llegarán. Esto, ya que optaron por seguir en sus clubes y no venir a Chile.

A Colo Colo se le caen dos posibles refuerzos

Dos de los jugadores que estaban en la mira finalmente se bajaron de la carrera por reforzar a Colo Colo. El Cacique descarta a una dupla que tenían en su mente y apunta a otros si es que avanza con un último fichaje.

Fernando Ortiz pierde a dos candidatos en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN los detalles. “Les voy a dar dos nombres que han sido descartados por su representante y la dirigencia. Hablo de Guido Mainero“, comenzó señalando.

El reportero señaló que luego de las declaraciones del presidente de Platense sobre el interés de Colo Colo, no hubo mayores novedades. “No existe contacto con la gente de Blanco y Negro“.

¿Y el segundo? Se trata de Rubén Lezcano, quien apareció como opción la mañana de este miércoles. “Tuve contacto con el representante hace algunos minutos y me lo descartó, pero Colo Colo sí preguntó por él“.

“Hay un contacto con Morón. El inconveniente es que pertenece a Fluminense, porque llega de Libertad, lo compran en 5 millones de dólares por el 60%. Hoy no pasa por un buen momento pero no dan los plazos“, sentenció.

De esta forma, Guido Mainero y Rubén Lezcano ya no son más una opción para reforzar a Colo Colo en el cierre del mercado. El Cacique define si es que insiste con un extremo derecho o si se queda con lo que tiene, apostando por su cantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo espera una decisión sobre su último refuerzo mientras trabaja con todo para seguir por la senda del triunfo. El Cacique se verá las caras de visitante frente a O’Higgins este sábado 21 de febrero a partir de las 18:00 horas.