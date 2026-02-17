El año de su centenario, Colo Colo quería pelearlo todo y se reforzó con inversiones millonarias que terminaron siendo más un problema que un aporte. El caso más emblemático es el de Salomón Rodríguez, quien llegó como estrella y terminó saliendo por la puerta chica.

Ahora, con el Montevideo City Torque de Uruguay, el atacante ha ido recuperando el nivel por el que fue buscado en el Estadio Monumental. Este lunes el ex albo salvó a su equipo anotando un verdadero golazo de chilena, el que dio que hablar en esta jornada en la Ruca.

Y es que en Pedrero no se han olvidado de lo que pasó con el atacante charrúa en su paso por el Cacique. Es por ello que ahora que lo ven brillar tienen mucho más claro que no era una cosa de rendimiento, sino que otro detalle.

En Colo Colo se “ríen” tras el golazo de Salomón Rodríguez

El golazo que marcó Salomón Rodríguez en Uruguay fue tema este martes en el Estadio Monumental. Colo Colo entrenó en esta jornada con la noticia de lo que hizo el ex delantero albo, algo que sacó carcajadas y también una lapidaria reflexión.

Salomón Rodríguez anotó un golazo y en Colo Colo se lo toman con humor. Foto: Montevideo City Torque.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado contó cómo reaccionaron en la Ruca a la acrobacia del uruguayo. “Algunos comentarios, risas en algunos“, señaló.

Pero lo más llamativo fue la categórica visión que hubo sobre su pésimo paso por el Cacaique. “Alguien me dijo que está en Uruguay pero el peso de la camiseta, lo que genera Colo Colo, es muy distinto. Se dieron cuentan“.

Además, el reportero agregó que pese a tener contrato, un regreso en 2026 se ve muy difícil. “Tiene contrato vigente, es un préstamo. Debería retornar en diciembre, pero todo indica de que no volverá y podrían hacer un mejor negocio si se mantiene este presente“.

En el Estadio Monumental ruegan para que el jugador se destape y así poder venderlo a algún interesado. Esto, con la idea de recuperar algo de los 1.2 millones de dólares que se pagaron por su carta.

Salomón Rodríguez se gana los aplausos y es figura lejos de Colo Colo. El delantero ha vuelto a su mejor versión y poco a poco va tapando la boca de sus críticos en el Cacique, más allá de estar muy lejos.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez se fue al Montevideo City Torque luego de haber disputado un total de 26 partidos oficiales con Colo Colo en 2025. En ellos sumó 3 goles y no dio asistencias en los 1.101 minutos que alcanzó a estar dentro de la cancha.