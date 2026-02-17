En Uruguay vibraron con este partido, que tuvo una suerte de broche de oro con el golazo de Salomón Rodríguez. El ex delantero de Colo Colo apareció a cuatro minutos del final para rescatar un empate a favor del Montevideo City Torque, cuadro que lo recibió a préstamo.

Rodríguez empalmó la pelota con una tijera dentro del área y venció la resistencia del portero Sebastián Sosa para decretar el 2-2 definitivo ante Juventud Las Piedras, cuadro que eliminó a Universidad Católica de Ecuador en la fase 1 de la Copa Libertadores.

Y que remeció el mercado de fichajes del balompié charrúa con la contratación del experimentado zaguero Martín Cáceres, un ícono de la selección de Uruguay. Tiene 38 años y suma 116 partidos por la Celeste. El ex jugador del Barcelona de España y la Juventus de Italia sufrió en carne propia la pirueta de Salomón.

Tweet placeholder

“Fue difícil. Torque juega un muy lindo juego en este campo y se hace muy difícil. Pero por suerte se pudo rescatar un punto, más allá de que queríamos la victoria. El jueves tenemos otra final”, manifestó Cáceres en un diálogo con DSports Uruguay. Se refería al duelo ante Guaraní de Paraguay por la fase 2 de la Libertadores.

Martín Cáceres conversó con DSports Uruguay tras el partido. (Captura).

Publicidad

Publicidad

Eso sí, Cáceres reconoció que el tanto final golpeó. “Se pudo rescatar el punto más allá del campo, nos vamos cabizbajos. Teníamos casi la victoria, pero hay que seguir”, manifestó el avezado defensor que también pasó por el Sevilla de España, la Lazio de Italia.

Martín Cáceres jugó el Mundial de Qatar 2022 con Uruguay. (Clive Mason/Getty Images).

ver también El basurero de refuerzos fallidos de los grandes en el mercado de fichajes le hace un favor a Colo Colo

Martín Cáceres queda triste por el golazo de Salomón Rodríguez en Uruguay

A pesar de que Salomón Rodríguez amargó al equipo de Martín Cáceres en la segunda fecha del Torneo Apertura en Uruguay, el polifuncional defensor sacó cuentas alegres en torno a su nuevo club. “El equipo tiene muy buenos jugadores”, celebró.

Publicidad

Publicidad

En la dirección técnica de Juventud Las Piedras hay un argentino que dirigió en Chile: Sebastián Méndez, quien estuvo a cargo de Palestino y fue el ayudante de Diego Armando Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que dirigía cuando falleció.

Sebastián Gallego Méndez dirigió a Palestino durante 2018. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Jugaron otros 11, hay mucha gente joven con calidad. Por suerte al Gallego le gusta jugar al fútbol y proponer un lindo juego”, manifestó Cáceres para darle su respaldo a la idea de Méndez. Y aprovechó de refrendar que está disfrutando su retorno al fútbol uruguayo.

Publicidad

Publicidad

Martín Cáceres festeja un Scudetto que ganó en la Juventus de Italia. (Tullio M. Puglia/Getty Images).

A pesar de que no regresó a Defensor Sporting, club donde dio sus primeros pasos como profesional. “Después de tanto tiempo afuera, tocó la oportunidad de volver. Hay que seguir demostrando, no queda otra, no importa si tienes 20 o 38 años”, sentenció Martín Cáceres.

ver también “La inexorable…”: Montevideo City Torque se Salomón Rodríguez se burla de Colo Colo tras retorno al gol

Revisa el compacto del empate de Montevideo City Torque ante Juventud Las Piedras

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura en Uruguay

Montevideo City Torque suma un punto al cabo de dos jornadas en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo y así va en la tabla.