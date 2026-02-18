Luego de haber protagonizado un papelón que dio la vuelta al mundo, Cristián Zavala decidió dejar Colo Colo para volver a su viejo amor. El extremo regresó a Coquimbo Unido en un nuevo préstamo, del que se desconocían mayores detalles.

La Bala decidió volver al club con el que fue campeón de la Liga de Primera el año pasado para ir por el bicampeonato y tratar de destacar en Copa Libertadores. En el Estadio Monumental tienen clara la vitrina que tendrá el jugador, por lo que decidieron hacer una apuesta.

Este miércoles revelaron los montos que hay detrás del traspaso del extremo a los Piratas. En ello, el Cacique aseguró parte importante de la carta para así hacer negocio a futuro.

Cristián Zavala y los detalles de su salida de Colo Colo a Coquimbo Unido

Colo Colo dejó ir una vez más a Cristián Zavala para que siga su carrera en Coquimbo Unido. Pero antes de eso, el Cacique dejó cocinado un acuerdo que tiene detalles económicos que dan que hablar.

Cristián Zavala llevó a un nuevo acuerdo con Colo Colo antes de irse a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, el jugador firmó una extensión de contrato con el Eterno Campeón hasta diciembre del 2027. Su vínculo expiraba a fin de año, por lo que el club apostó por retener su carta uno más para ver si puede hacer negocio.

Eso no es todo, ya que en Coquimbo Unido también aceptaron un detalle importante sobre la opción de compra que Colo Colo le hizo firmar. Ahí se exige el pago de cerca de 600 mil dólares en el cierre de la temporada y siempre que los Piratas lo quieran.

Pero el punto más importante vino al final. El citado medio destapó que el acuerdo también consideró un aumento del sueldo del extremo, pasando a ser de los mejores pagados de cuadro aurinegro. Esto, ya que recibirá 20 mil dólares al mes, cancelados entre ambos clubes con una división de 50-50.

De esta forma, la Bala tendrá la oportunidad de relanzar su carrera luego del papelón que protagonizó en la pretemporada alba. Sin duda un momento que marca un antes y un después en una carrera que no termina de despegar.

Cristián Zavala dejó Colo Colo y se recupera de su lesión en Coquimbo Unido para poder comenzar su nueva etapa. El extremo tendrá una gran tarea en el campeón del fútbol chileno, donde no quieren desperdiciar lo hecho en 2025.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Entre Colo Colo y Coquimbo Unido, Cristián Zavala logró disputar 24 partidos oficiales en total durante la temporada 2025. Ahí marcó 2 goles y dio 5 asistencias en los 1.457 minutos que sumó en el campo de juego.