La teleserie de Cristián Zavala y Colo Colo parece que, por fin, está llegando a su desenlace. El extremo no está cómodo en el Cacique y más luego de su papelón mundial frente a Peñarol, por lo que busca darle un giro a su carrera.

Desde hace varias semanas que se ha hablado de la posibilidad de que la Bala regrese a Coquimbo Unido, pero las negociaciones entre ambos clubes estaban congeladas. Esto tenía molesto al jugador, pero este martes hubo importantes avances que lo dejan un poco más tranquilo.

En el Estadio Monumental se llevó a cabo una nueva reunión de directorio, donde el caso del extremo fue tema. Ahí quedó definido que sólo es cosa de días para llegar a buen puerto y así puedan dejarlo ir otra vez a los Piratas.

Cristián Zavala, a detalles de dejar Colo Colo para volver a Coquimbo Unido

El futuro de Cristián Zavala deja de ser blanco y negro para teñirse otra vez de aurinegro. La Bala afina los últimos detalles para dejar Colo Colo y regresar a Coquimbo Unido, tal como lo confirmaron tras la reunión de directorio de este martes.

Cristián Zavala prepara su adiós a Colo Colo para regresar a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo en la mesa dirigencial, reveló qué es lo que ha pasado con la salida del jugador. “Hoy hicimos la consulta, entendemos que está en proceso pero lo más probable es que termine saliendo a préstamo como se informó días atrás“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, enfatizó en que Colo Colo y Coquimbo Unido están afinando cosas antes de cerrar el nuevo traspaso de Cristián Zavala. “Se están viendo los últimos detalles pero está encaminado“.

ver también Colo Colo no cierra nuevos refuerzos pero avisa a sus hinchas: “Hablamos de…”

Consultado por los supuestos problemas que hubo para llegar a acuerdo, Edison Marchant fue enfático en señalar que “no entraría en eso porque nosotros no llevamos esas conversaciones. Ojalá se dé lo mejor para el futuro de Cristián que es un tremendo jugador y que sea positivo en su desarrollo“.

Con esto, sólo queda esperar a que se haga todo oficial para que el jugador viaje al norte del país y así pueda seguir con su recuperación allá. Esto, mientras en el Estadio Monumental esperan encontrar a su reemplazante antes del cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

Cristián Zavala está a detalles de concretar una nueva salida de Colo Colo para volver a Coquimbo Unido. La Bala deja atrás el papelón que vivió en el Cacique y alista otra aventura más con los Piratas, donde fue campeón hace un par de meses atrás.

¿Cuáles son los números de Cristián Zavala en Colo Colo?

Cristián Zavala arma las maletas para ir a Coquimbo Unido y dejar Colo Colo, donde hasta ahora alcanza los 74 partidos oficiales en total. En ellos marcó 5 goles y dio 10 asistencias en los 3.220 minutos que acumuló dentro de la cancha.