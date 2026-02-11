La cuarta jornada del Grupo A en el Sudamericano Femenino Sub 20 le trajo una buena y mala noticia para la Selección Chilena. Lo positivo es que sigue con chances de meterse al hexagonal final, lo negativo es que no dependen de sí mismas.

Es que al tener fecha libre, el equipo que dirige Nicolás Bravo fue testigo de lo que ocurrió en los duelos que se disputaron en las ciudades paraguayas de Asunción y Villa Elisa, por lo que ya saben lo que necesitan si quieren clasificar.

¿Qué necesita Chile para clasificar en Sudamericano Femenino Sub 20?

Ambos duelos se disputaron a las 18:00 horas. En la capital guaraní se enfrentaron Colombia y Uruguay, estas últimas despidiéndose de la competición, con victoria para las cafetaleras por 2-0 con goles de Maithé López (41′) y Fernanda Viáfara (84′).

Lo que no se esperaba Chile es que en el otro partido de la fecha, entre las locales Paraguay y Venezuela, estas últimas dieran la sorpresa y ganaran por 2-0 con anotaciones de Génesis Hernández (72′) y Melanie Chirinos (86′).

Así las cosas, vinotintos y colombianas aseguraron su lugar en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20, por lo que resta una plaza por definir que se disputará entre las locales y La Roja, con sólo dos marcadores que le sirven a las nacionales.

CHILE CLASIFICA SI:

Derrota a Venezuela por dos o más goles de diferencia

Paraguay pierde ante Colombia por más de cuatro goles de diferencia

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?

# Club PJ G E P GF GC DG Pts Resultados 1 Colombia Sub-20 3 2 1 0 3 0 +3 7 E-V-V 2 Venezuela Sub-20 3 2 0 1 4 1 +3 6 V-D-V 3 Paraguay Sub-20 3 1 1 1 4 2 +2 4 V-E-D 4 Uruguay Sub-20 4 1 1 2 1 4 -3 4 D-E-V-D 5 Chile Sub-20 3 0 1 2 0 5 -5 1 D-E-D

Programación última fecha

JUEVES 12 DE FEBRERO