En una posición muy delicada se encuentra la Selección Chilena Femenina, tras sumar una nueva derrota en el Sudamericano Femenino Sub 20, esta vez por 0-1 ante Uruguay, que la deja al borde de la eliminación, sin opciones de llegar al hexagonal final.

De hecho, está la posibilidad de que este martes 10 de febrero, si se dan un par de resultados, quede fuera de carrera a falta de un duelo por disputar. Sin embargo, existe una esperanza y a ella se quiere aferrar el equipo que dirige Nicolás Bravo.

¿Qué necesita Chile para llegar al hexagonal final?

Lo primero que tiene que suceder es que en la cuarta jornada, donde La Roja tiene libre, siga con vida. Para ello, en los duelos entre Colombia con Uruguay y Paraguay ante Venezuela, deben haber ganadores o al menos un empate. Sin en ambos duelos igualan, ya estamos fuera de competencia.

Otros resultados que le sirven a Chile es que La Celeste y la Vinotinto pierdan sus encuentros, más si se toma en cuenta que para las orientales es su último juego en el Grupo A. Si ocurren estos marcadores, el duelo del próximo jueves 12 será de vida o muerte.

Si se da el escenario más positivo, Chile necesita anotar goles y vencer a Venezuela para meterse en el tercer puesto de la zona. Cualquier otra circunstancia la saca del Sudamericano Femenino Sub 20, más aún por la diferencia de gol negativa que posee, con -5.

¿Cuándo juega La Roja?

Por la quinta y última jornada del Grupo A en el Sudamericano Sub 20, la escuadra nacional enfrentará a la Vinotinto el jueves 12 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Así está la Tabla de Posiciones del Sudamericano Femenino Sub 20