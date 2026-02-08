La Selección Chilena Femenina Sub 20 vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay, en el marco de la tercera fecha tras caer por un claro4-0 ante el combinado local, además de un empate sin goles frente a Colombia.

Del otro lado, las charrúas tampoco han logrado despegar: debutaron con una derrota 2-0 ante Venezuela y luego igualaron en blanco frente a Paraguay.

Chile vs. Uruguay: Horario y dónde ver a La Roja

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este domingo 8 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Uruguay en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas, online, en la aplicación 13G y en la señal 2 del 13.

Con solo tres cupos a la fase final desde el Grupo A, el duelo aparece como clave para Chile, que necesita sumar de a tres para mantenerse con opciones. Recordemos, que solo cuatro selecciones del torneo lograrán el pasaje al Mundial Femenino Sub 20 de Polonia 2026.

ver también Tabla de Posiciones: Chile suma su primer punto en Sudamericano Femenino Sub 20

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

Miércoles 4 de febrero Chile vs. Paraguay (0-4)

Viernes 6 de febrero Chile vs. Colombia (0-0)

Domingo 8 de febrero Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Martes 10 de febrero Fecha libre para Chile

Jueves 12 de febrero Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción



Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20