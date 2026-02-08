La Selección Chilena Femenina Sub 20 vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay, en el marco de la tercera fecha tras caer por un claro4-0 ante el combinado local, además de un empate sin goles frente a Colombia.
Del otro lado, las charrúas tampoco han logrado despegar: debutaron con una derrota 2-0 ante Venezuela y luego igualaron en blanco frente a Paraguay.
Chile vs. Uruguay: Horario y dónde ver a La Roja
El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este domingo 8 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Uruguay en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.
Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas, online, en la aplicación 13G y en la señal 2 del 13.
Con solo tres cupos a la fase final desde el Grupo A, el duelo aparece como clave para Chile, que necesita sumar de a tres para mantenerse con opciones. Recordemos, que solo cuatro selecciones del torneo lograrán el pasaje al Mundial Femenino Sub 20 de Polonia 2026.
Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20
Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.
- Miércoles 4 de febrero
- Chile vs. Paraguay (0-4)
- Viernes 6 de febrero
- Chile vs. Colombia (0-0)
- Domingo 8 de febrero
- Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
- Martes 10 de febrero
- Fecha libre para Chile
- Jueves 12 de febrero
- Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Paraguay sub-20
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Venezuela sub-20
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Colombia sub-20
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Uruguay sub-20
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|5
|Chile sub-20
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1