Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Sudamericano Femenino Sub 20

Chile vs. Uruguay: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20

La Roja está obligada a sumar si quiere seguir en carrera en el torneo femenino.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja debe remontar en el Sudamericano Femenino Sub 20.
© La RojaLa Roja debe remontar en el Sudamericano Femenino Sub 20.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 vuelve a la cancha para enfrentar a Uruguay, en el marco de la tercera fecha tras caer por un claro4-0 ante el combinado local, además de un empate sin goles frente a Colombia.

Del otro lado, las charrúas tampoco han logrado despegar: debutaron con una derrota 2-0 ante Venezuela y luego igualaron en blanco frente a Paraguay.

Chile vs. Uruguay: Horario y dónde ver a La Roja

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este domingo 8 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Uruguay en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas, online, en la aplicación 13G y en la señal 2 del 13.

Con solo tres cupos a la fase final desde el Grupo A, el duelo aparece como clave para Chile, que necesita sumar de a tres para mantenerse con opciones. Recordemos, que solo cuatro selecciones del torneo lograrán el pasaje al Mundial Femenino Sub 20 de Polonia 2026.

Tabla de Posiciones: Chile suma su primer punto en Sudamericano Femenino Sub 20

ver también

Tabla de Posiciones: Chile suma su primer punto en Sudamericano Femenino Sub 20

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

  • Miércoles 4 de febrero
    • Chile vs. Paraguay (0-4)
  • Viernes 6 de febrero
    • Chile vs. Colombia (0-0)
  • Domingo 8 de febrero
    • Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
  • Martes 10 de febrero
    • Fecha libre para Chile
  • Jueves 12 de febrero
    • Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POSCLUBPJGEPGFGCDGPTS
1Paraguay sub-2021104044
2Venezuela sub-2011002023
3Colombia sub-2010100001
4Uruguay sub-20201102-21
5Chile sub-20201104-41
Lee también
Tabla: La Roja suma su primer punto en Sudamericano Femenino Sub 20
Femenino

Tabla: La Roja suma su primer punto en Sudamericano Femenino Sub 20

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? Sudamericano Femenino Sub 20
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? Sudamericano Femenino Sub 20

La Roja cae en el Sudamericano Femenino Sub 20: Así queda la tabla
Selección Chilena

La Roja cae en el Sudamericano Femenino Sub 20: Así queda la tabla

Manchester City le gana un duelo ardiente a Liverpool
Internacional

Manchester City le gana un duelo ardiente a Liverpool

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo