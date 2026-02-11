“No ganó nada”: Periodista argentino ningunea a Iván Zamorano y elige al mejor jugador de la historia de Chile

Un debate de palabras mayores se desató en las últimas horas y tiene como protagonista al fútbol chileno. Esto debido a las palabras del periodista Gustav Salvestrini en medio de su cruce con Juan Cristóbal Guarello.

El trasandino respondió a los dichos del comunicador nacional luego de asegurar que “Martín Palermo fue mejor que Ronaldo”. Tras ello, el creador de “La hora de King Kong” recalcó que su enunciado estaba equivocado y postuló que “Iván Zamorano fue mucho mejor que Palermo”.

Dichos que obviamente tuvieron la réplica del reconocido hincha de Boca Juniors. Por lo que no aceptó que se ninguneara al ídolo xeneize. “Zamorano no ganó nada. Díganme tres títulos. Nadie lo sabe. No tengo ni idea lo que ganó. Es como que diga hay un 9 en Angola. Nadie sabe quién es”, recalcó en Picado TV.

¿Quién es el mejor jugador de la historia de Chile?

El tema es que los dichos de Gustav Salvestrini fueron comentados de inmediato. En especial en el panel donde se le consultó si Iván Zamorano podía ser el mejor jugador de la historia de Chile.

“Pero si no ganó nada Zamorano. Para mí el mejor jugador de la historia de Chile es Arturo Vidal. Luego le sigue Alexis Sánchez. Quizás están parejos, pero esos son los dos mejores”, recalcó el comunicador.

Incluso tras la polémica frase, tuvo nuevamente palabras para Guarello y dejó abierta la opción de viajar a un cruce con el periodista. “No me domó ningún chileno, si habla por código morse. No le entiendo nada. Voy a ir a Chile y lo voy a domar en cadena nacional. Va a ser un quilombo”, sentenció.