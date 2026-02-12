La figura de Universidad de Chile que marcó la salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli sufre un duro revés en Brasil. El campeón de la Copa América con Chile no llegó a marzo y Atlético Mineiro decidió sacarlo del cargo de entrenador. El último empate ante Remo que recién ascendió este año, fue el partido que condenó su futuro.

“Ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, ambas partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, informó el cuadro brasileño. Por lo que ahora se indica que habrá un interinato hasta encontrar nuevo adiestrador.

El tema es que su salida desató una grave crisis entre dirigentes y el estratega. Lo que hasta tuvo como protagonista a una figura de Universidad de Chile y la selección chilena como Lucas Assadi.

Según reportó César Luis Merlo, la directiva iba a invertir un monto que no estaba de acuerdo Sampaoli. Lo que se reflejó en la fallida llegada de Assadi, que pese a la insistencia del calvo estratega, finalmente se terminó quedando en la U.

El enojo se hizo saber de parte del argentino que encontró insuficiente los cinco millones que se ofreció por el ninja azul. A esto se sumó la fallida llegada de Kevin Lomonaco de Independiente. Por lo que los berrinches del DT fueron insostenibles.

La fallida llegada de Assadi molestó a Sampaoli y provocó su furia con la dirigencia del Mineiro

¿Cuándos millones acumula Jorge Sampaoli en indemnizaciones?

La salida de Jorge Sampaoli significa un real calvario para el “Galo”. A tal punto que desde Brasil indica que ahora en más van a dejar de trabajar con argentinos, tras la experiencia con el casildense.

Sampaoli perdió la final de la Copa Sudamericana y ahora fue despedido del Atlético Mineiro (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“La idea inicial de la directiva del Atlético es trabajar con un cuerpo técnico brasileño. La relación con el argentino fue turbulenta desde el principio, llena de indirectas a través de la prensa”, aseguró Pedro Rocha de TV Globo.

Así las cosas el monto recibido por indemnizaciones suma y sigue para Jorge Sampaoli. Con el Mineiro tenía contrato hasta finales del 2027 y su salario por temporada contemplaba los 3,5 millones de dólares anuales.

Por lo que solo por resarcimientos ya suma más de 20 millones de la moneda estadounidense. Esto por los montos que ha recibido por sus pasos por Rennes, Flamengo, y las selecciones de Chile y Argentina entre otros.

